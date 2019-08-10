"Bu gecikmenin faizi daha yüksek olmasın"

Kulüplerin borçları bankalar tarafından yeniden yapılandırılıyor.

Muhtemeldir ki pek çoğu kamu kaynağı ile yapılacak.

Bu kulüplerin pek çoğu halka açık şirket.

Bu yapılandırmanın detaylarını bilmeye hakkı var bu milletin.

Bizim paramızla, kimi nasıl kurtarıyorsunuz.

Bizim paramızla başarısız başkanları, yönetimleri nasıl mükafatlandırıyorsunuz öğrenme hakkımız var.

Bu milletin parasını kime nasıl veriyorsunuz açıklayın.

İki öküzü güdemeyecek kulüp başkanları, bu milletin parasını nasıl cepliyor öğrenelim.

Hadi açıklayın.