Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan ve Fatih Kuşçu'nun moderatörlüğünü yaptığı Spor Saati programında önemli açıklamalarda bulundu.

Mete Gazoz'un dünya rekoru kırmasıyla ilgili olarak Fatih Altaylı "Her zaman herkesle söylenecek yeni bir fikir olabilir. Mete Gazoz'u tebrik etmek lazım, çok başarılı gidiyor. Türkiye'de bugün okçuluğa gerçekten çok üst düzey bir ilgi ve sevgi var. Çünkü Bilal Erdoğan bu işle bizzat ilgileniyor. Olabildiğince imkanlar sağlanıyor. Sportif açıdan en fazla imkan sağlanan sporcular belkide okçular. Bu okçuların kamp imkanları, antrenman imkanları, antrenörleri son derece üst düzey. Mete Gazoz Allah'tan yetenekli doğdu diye bir şey yok. Bunun arkasında bir istek var, niyet var... Keşke başka spor dallarında benzer imkanlar yaratılsa da birkaç dalda daha bir şey olsa..." dedi.



Viktoria Zeynep Güneş'in 9. olmasıyla ilgili Fatih Altaylı "Yüzmede, erken yaşta başarılı oluyorlar. 13 yaşında şampiyon, 17 yaşında havuzda boğuluyor. Viktoria Zeynep de aynı duruma düşürülmüş. Hocam yok, antrenörüm yok diye şikayet ediyordu kız. 56 milyon liralık bütçe nereye gitti? Para her şey değil. Önemli olan o parayı doğru yere harcayacak bilgi. Bu dönemde, AK Parti iktidarı döneminde spora büyük paralar harcandı. Karşılığı alındı mı? Para artı bilgi, imkan artı bilgi lazım. Bütün bunları bir araya getirmen lazım. Bilgiye değer vermediğin zaman iş bu hale geliyor." dedi.



Fatih Altaylı, LeBron James ile Donald Trump arasındaki gerginlik için "LeBron James, kazancının çok önemli bölümüyle çocuklara okullar açtı. Dezavantajlı kesmin oturduğu bölgelerde hizmetler yapıyor. Baya örnek sporcu... Başkan Trump'la ilgili akıl almaz cümleler sarfediyor. Adama her şeyi dedi. 'Trump'la oturup konuşsanız ona ne söylersiniz' diye sordular, 'Ben o herifle oturup konuşmam' dedi. Melanie Trump, dün LeBron James'i öven uzun uzun cümleler kurdu. Melanie Trump'da benim anlamadığım şey şu, o herifle nasıl evli?" ifadelerini kullandı.



Fatih Altaylı, Mesut Özil'in kitabı hakkında "O kitap bugüne ışık tutmuyor. O kitapta 'Alman Mesut Özil' var. 'Kendimi Alman hissediyorum' diyen de ben değilim. Mesut Özil'e yapılanın Türk milliyetçiliğiyle alakası yoktur. Mesut Özil Alman vatandaşı bir delikanlı, ama genetik kökenleri bize dayandığı için başarısız olduğunda Almanya'daki göçmen karşıtlığından nasibini alan bir arkadaş. Ama bu Mesut Özil'i Türk kahramanı yapmıyor. Sadece batının iki yüzlü tavrını ortaya çıkartıyor. Avrupa'da belli bir göçmen karşıtlığı var. Savaş öncesi koşullar olduğu için böyle bir karşıtlık var. Bu Mesut'u bir mağdur yapar, ama bir Türk kahramanı yapmaz." diye konuştu.



Fatih Altaylı "Süper Kupa'nın kahramanı Cüneyt Çakır'dı. Dünya Kupası'nda yaptığının aynısını Süper Lig'de yapacak demiştim, yaptı işte. Dünkü pozisyon illa kırmızı karttır demiyorum ama %99 kırmızı kart. Cüneyt Çakır gibi hakemler buna bakıp 'Devam' diyecekler. Değişen bir şey olmayacak. VAR tartışmayı ortadan kaldıracak bir şey değil. VAR, tartışmanın boyutunu genişletecek bir şey. Türkiye'de hakemler ne kadar dürüstse, güvenilir ise hakem yorumcuları da aynı halt. Mesela Habertürk'ün eski yazarı Bülent Yavuz, Cüneyt Çakır için 'Çok doğru karar verdi' demiş. Tam tersini yapıp kırmızı verseydi, Bülent Yavuz ne yapacaktı bugün? Aynısını yazacaktı. 'Çok doğru karar. Hatasını VAR'da seyredip düzeltti' diyecekti. Onların babaları arkadaş, onların oğulları arkadaş... Hakem yorumcularını biz Mars'tan mı getirdik? Bunlar eski hakemler, bunların her biri MHK'ye girer miyim diye bir çaba içindedir. Veya eskiden MHK'da olmuştur da, öbürü kendini almamıştır... Total bir tezgahın üstündeki ipler bunlar, bunların nereyi dokuyacağını bilemezsin ama hiçbirinin dokumasından bir halt olmaz. Dakika 1 gol 1, ne oldu çözüm buldu mu? Çin Ligi'nde Talisca'nın golü ofsayt, hakem VAR'a baktı gol dedi. VAR'la ilgili ne kadar doğru şeyler söylediğimin bir kere daha teyidini gördüm." dedi.

Fatih Altaylı "Galatasaray'ın oynadığı futbola baktığın zaman, bu takım mı şampiyon oldu diyorsun. Bu takım geçen sene daha iyi top oynuyordu. Niye böyle oldu, neden böyle oldu açıkçası bende biraz şaşkınlık yaratıyor. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'yi yendiğimiz zaman seviniyor muyuz? Peki Akhisarspor'a yenildiğimiz zaman bu neden gösterge değil diyoruz? Gösterge. Şu anki durum hiç umut verici değil. Sahada, dünya umurunda olmayan bir futbolcu grubu vardı. Özellikle Gomis. Derdin ne senin? Sen önce sahada oyna, sosyal medyada oynama. Siz şampiyon takımsınız. Geçen yıl Galatasaray'dan 7 milyon euro para aldı. Bu Avrupa'da 15 milyon euro demek. Galatasaray da, Gomis'e şahane bir teklif yaptı. Benden bu kadar işler dedi. Benden daha fazla veren varsa güle güle git dediler. Kim veriyor bu parayı? Al Hilal'e gitsin, kapıyı çalan yok. Yönetim, bonservis bedeli budur, gidiyorsan git diyor. Nerede isteyenler, ey Gomis? Ey menajer?... Burada rakam çok iyi, ve vergi yok.



Fatih Terim doğru söylüyor. Kimse Galatasaray'dan büyük değil, 'Ben dahil' demesi de ayrıca iyi olmuş. Çünkü o da dahil. Fatih Terim'in söyledikleri içerik olarak doğrudur da, şu masaya oturursa söyledikleri %100 doğru. Ama o takımın sorumlusu olarak bunları söylediğin zaman %100 doğru değil. Sahada bu adamlar bildiklerini okuyorsa sen ne yapıyorsun? 'Look at the tabela mı, look at the kulübe mi?' Olmaz öyle şey...



Galatasaray geçen senenin şampiyonu, kötü oynayarak da şampiyon olmadı. Geçen seneki pozisyonun altında bu Galatasaray... Ankaragücü ligin yeni takımı, bu Galatasaray Ankaragücü'nü yenebilir mi yener. Akhisarspor kötü bir takım değil, kadrosunu büyük ölçüde koruyan bir takım. Belli bir nizamı, intizamı olan bir takım. Galatasaray ise nizam ve intizamını kaybetmiş görüntüdeydi. Yine de Galatasaray, Ankaragücü'ne yenilmez diye düşünüyorum. Lig başka bir şey. Zannetmiyorum ki bir sürpriz olsun ama futbol bu. Her zaman sürpriz olabiliyor." ifadeleriyle Galatasaray'ın geçen sezon oynadığı futboldan uzak bir görüntü çizdiğini söyledi.



Ali Koç'un, sponsorların Türk futboluna mesafeli davrandığı yönündeki açıklamalarıyla ilgili olarak Fatih Altaylı "Sponsorların Türk futboluna uzak durduğu doğru. 2001 senesi, Galatasaray'ın sponsoru Telsim. Cem Uzan, Galatasaray seçimlerine müdahil oldu. Bir başkan adayı buldu, Ateş Ünal Erzen ama arkasında Cem Uzan olduğunu herkes biliyor. Biz ona karşı girdik ve kazandık. Biz kazanınca Telsim'in, 3-4 milyon dolarlık bir sözleşmesi vardı. Sözde Jardel'in transferini yapmıştı ya, aslında öyle bir şey yok. 4 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşması yapmış Galatasaray sadece ve bu parayı ödemedi. Ödemeyince biz de sözleşmeyi iptal ettik. Telsim'i dava ettik. Harıl harıl sponsor arıyoruz. O zaman Aria diye bir telekom vardı. Aria'ya 'Galatasaray'a sponsor olur musunuz?' diye sorduk. Aria da bize 'Bir şartla oluruz. Fenerbahçe'yle beraber olursanız. İkiniz de Aria formasıyla sahaya çıkarsanız, ikinize de eşit miktarda ödeme yaparız' dediler. Fenerbahçe Yönetimi'ne gittik, o dönem Aziz Yıldırım başkandı. Onların da sponsor sıkıntısı vardı. Kabul ettik ve beraber Aria'nın sponsorluğunu aldık. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray o sezon Aria diye sahaya çıktı. Fenerbahçe kabul etmeseydi biz alamayacaktık, aynı şey Fenerbahçe için de geçerli.



Turkcell hiçbir zaman 3 büyüklere sponsor olmadı. Çok daha düşük bir bütçeyle, Anadolu takımlarının tamamının koluna Turkcell yazdırıyorlardı. Koç Grubu da bir tek Beşiktaş'a sponsor oldu. Çünkü Rahmi Bey Beşiktaşlı olduğu için... Koç Grubu'na yakışmaz mıydı Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye ve diğer takımlara sponsor olmak? Dolayısıyla Ali Koç, sponsorların neden uzak durduğunu biliyordur diyebiliriz. Zaten Koç Ailesi, Ali Koç'un başkanlığına yıllar boyu sıcak bakmazken aynı nedenle sıcak bakmıyordu." dedi.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında pozitif bir görüntü ortaya koyduğunu söyleyen Fatih Altaylı:

"Fenerbahçe deplasmanda tek farklı ama gollü mağlubiyet alırsa çok iyi skor. Futbol bu, her şey olabilir. Unutmasınlar ki bu Galatasaray, bu Fenerbahçe Manchester United'ı eledi. Zaman zaman ne takımları eledik. Fenerbahçe'nin turu geçme şansı %25'tir dedik, bu da kötü bir şans değildir. Geçebilir. Tromso'ye Galatasaray çıktığı zaman şansı %25 yoktu, ne oldu geçti turu. Geçen sezon Ostersunds'a Galatasaray çıktığında, 'Biz Galatasaray'ı eleriz' diye bir rahatlığı var mıydı? Eğer Galatasaray'ı Ostersunds veya Tromso eleyebiliyorsa, Fenerbahçe Benfica'yı haydi haydi eleme şansına sahiptir. Hazırlık maçlarını seyrettiğim zaman da Fenerbahçe'nin kötü bir futbol oynamadığını gördüm. Galatasaray gibi dağınık bir tablo sergilemediler. Sorumsuzca oynayan bir takım görüntüsü sergilemediler. O yüzden şansı var. Düşük mü düşük, olur mu olur..." dedi.



Fatih Altaylı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun Benfica maçında Ayew'i ilk 11'de oynatmayabileceğinin hatırlatılması üzerine "Ayew'in 11'de başlamaması Fenerbahçe'nin bu sezon genç oyunculara daha fazla şans verme niyetinde olduğunu gösterir. Aynı şeyi Galatasaray'dan beklerim. Galatasaray'ın madem çok umut verdiği iddia edilen gençleri var, Galatasaray da Gomis sorun çıkarttığında bir genci oynatabilir. Abdurrahim Albayrak'ın sihirli elini değdirmesi gereken bir pozisyon var gibi geliyor. Ama Abdurrahim Albayrak da sadece futbol takımıyla değil, başka şeyle de ilgilendiği için takıma eskisi kadar vakit ayıramıyor olabilir." dedi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in son yaptığı açıklamalar hakkında Fatih Altaylı "Şenol Güneş'in 'Kalecimiz niye gitti, santrforumuz kim bilmiyorum' demesini normal karşılamıyorum. Negredo gitti mi? Son maçta 3 gol kim attı? Larin. Telefon açsın sorsun, santrforun kim olduğunu söyleyeyim. Şenol Güneş, geçen seneki yönetimle gerilimli tavrını bu sene de sürdürecek gibi gözüküyor." diye konuştu.



Fatih Altaylı, Fikret Orman'ın 'Pozitif havayı Ali Koç'a borçluyuz' açıklaması için "Beşiktaş, Fenerbahçe'yle Galatasaray'la kavga etmek istiyor. Kendisini o rekabetin bir parçası haline getirmek istiyor demiştim. Fikret Orman kimle kavga edecek? Ali Koç'tan pozitif hava var, Mustafa Cengiz de pozitif... Bu açıklama Fikret Orman'ın bu sezon, bundan sonra alacağı tavırları bağlayan bir tavır." dedi.



Fatih Altaylı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Nihat Kahveci arasında yaşananlar için de "Nihat Kahveci, bir sözleşme karşılığında bu parayı kazanıyor. 20 milyon lirasını istediği için kendisine kızıyorlar. Bugün Türkiye'de 20 milyon TL'ye 20 bin kişiyi öldürecek adam var. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü sayesinde şöhret kazandı, Beşiktaş Kulübü sayesinde her gün gazetelerde, Beşiktaş Kulübü sayesinde yakışıklılığı dillere destan vaziyette... Peki acaba Fikret Orman bugüne kadar Beşiktaş Kulübü'ne cebinden 3,5 milyon euro vermiş mi? Verseydi bilgimiz olurdu. Sen fahri olarak yaptığın ve bu iş sayesinde şöhret edindiğin bir meselede cebinden 3,5 milyon euro vermezken, bunu sözleşme karşılığı profesyonel olarak yapmış bir futbolcunun senden talep etmesini, üstelik üstünden yıllar geçip bu para ödenmediği için talep etmesini niye tefecilik olarak algılıyorsun? Koca kulüp başkanları kulüplere verdikleri paraları faiziyle geri isterken, bir futbolcu emeğinin karşılığını istemeyecek mi? Ayıp değil mi? Ne yapmış Nihat Kahveci... Nihat Kahveci Fenerbahçe'ye borç vermiş de tefecilik mi yapıyor? Adam sözleşme yapmış, bu sözleşme yanlış olabilir. Yapana sor, o şu anda federasyon başkanı... Bu kulüpten bir alacağı var mı, varsa alacak. Hakkını istiyor, ne var..." diyerek sözlerini noktaladı.

