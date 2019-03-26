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Suriye Dostluk Derneği tarafından, İYİ Parti Fatih Belediye Başkan Adayı İlay Aksoy hakkında, "Fatih'i Suriyelilere telim etmeyeceğim" yazan pankart nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan suç duyurusunda bulunuldu.
Derneğin avukatı Hanife Tuba Sağcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda, Aksoy'un, 14 Mart 2019'da seçim bölgesinde "Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim" yazılı pankart astırdığını, söz konusu pankartın İlay Aksoy'un isteği ve bilgisi dahilinde asıldığının da şüphelinin beyanıyla sabit olduğunu bildirdi.
TCK'nin ilgili maddesinde, "Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılır." hükmünün bulunduğu vurgulanan dilekçede, söz konusu pankartın, Suriye'den göç etmek durumunda kalan kişilere karşı nefret ve kin duyulmasına neden olacağı kaydedildi.
Pankarttaki ifadeyle "Suriyelilerin ötekileştirilip aşağılandığı" savunulan dilekçede, İYİ Parti Fatih Belediye Başkan Adayı İlay Aksoy'un, komşu iki ülkenin halkları arasındaki barış ve huzur ortamının bozulmasına neden olabilecek tehlikedeki bu eylemi nedeniyle cezalandırılması istendi.
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