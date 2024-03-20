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        Haberler Kültür-Sanat Resim Fatih'in portresi İstanbul Sanat Müzesi’nde

        Fatih'in portresi İstanbul Sanat Müzesi’nde

        İstanbul Sanat Müzesi, Fatih Sultan Mehmet'in ünlü ressam Bellini tarafından yapılan ve geçtiğimiz yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan portresini 'Ah Güzel İstanbul' başlıklı sergide sanatseverlerle buluşturuyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:04
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        Fatih'in portresi Sanat Müzesi'nde
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        Haliç Tersanesi’nde kapılarını açan ve şehrin kültürel hayatına yeni bir soluk getiren İstanbul Sanat bünyesinde yer alan İstanbul Sanat Müzesi, farklı koleksiyonları ve kurumları bir araya getiren “Ah Güzel İstanbul” sergisine ev sahipliği yapıyor.

        Kolektif bir çabanın sonucu olarak hazırlanan sergi; aralarında Bilge Koleksiyonu, Dr. Şükrü Bozluolcay Koleksiyonu, İBB Koleksiyonu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu, İyem Koleksiyonu, Lale-Cengiz Akıncı Koleksiyonu, Mustafa Taviloğlu Koleksiyonu, Meir Dalva Koleksiyonu, Merey Koleksiyonu ve Ulaş Değirmenci Koleksiyonu’nun da yer aldığı, sanat dünyasının önde gelen koleksiyonlarını izleyicilerle buluşturuyor.

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        Fatih’in Portresi, Fatih’in Emaneti Tersane’de

        Farklı dönemler, farklı katmanlar ve ifade biçimleri arasında gezinerek İstanbul’un sanatsal birikiminin izlerini süren “Ah Güzel İstanbul” sergisi kapsamında, İBB’nin, esasında İstanbullulara ait olan zengin koleksiyonu da sanatseverlerle buluşuyor.

        Sergidekien özel karşılaşmalardan biri ise İBB koleksiyonunun eşsiz parçalarından; İstanbul’un Fatih’inin portresinin kendi şehrinde, Fatih’in emaneti olan tersanede yeniden görünür kılınarak İstanbullularla bir araya gelmesi… GentileBellini’nin atölyesinde resmedilen Fatih Sultan Mehmet’in portresinin önemi ve özelliği, 15.yüzyıla tarihlenen üç yağlıboya tablodan biri olması.

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        “Ah Güzel İstanbul” sergisi izleyicilere, Fatih Sultan Mehmet’in portresinin yanı sıra İtalyan ressam Cristofano Dell’Altissimo imzalı Kanuni Sultan Süleyman tablosunu ve Costanzo da Ferrara imzalı Fatih Sultan Mehmet'in madalyonunu da görme imkânı sunuyor.

        300’ün Üzerinde Eser “Ah Güzel İstanbul” Sergisinde

        İstanbul Sanat Müzesi’nde devam eden “Ah Güzel İstanbul” sergisinde; Süleyman Seyyid, Hoca Ali Rıza, Şehzade Abdülmecid Efendi, Halil Paşa, Avni Lifij, Feyhaman Duran, İbrahim Çallı, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Komet, Avni Arbaş, Eren Eyüboğlu, Fikret Mualla, Hikmet Onat, Fahrelnissa Zeid, Şevket Dağ, Zeki Kocamemi, Burhan Doğançay, Cihat Burak, Hamit Görele, Naile Akıncı, Mehmet Güleryüz, Ferruh Başağa, Neşe Erdok, Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem, Mıgırdiç Civanyan, Mihri Hanım, Sabri Berkel, Hale Asaf, Fikret Otyam, Selma Gürbüz gibi Türk resim sanatının kıymetli sanatçılarından 300’ün üzerinde eser izleyici karşısına çıkıyor.

        “Ah Güzel İstanbul” sergisi, 3 Eylül 2024 tarihine kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında İstanbul Sanat Müzesi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

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