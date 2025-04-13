Fatih Karagümrük: 0 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 13.04.2025 - 18:00 Güncelleme: 13.04.2025 - 18:00
Trendyol 1. Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından F. Karagümrük 60 puana yükseldi. 3 maç sonra puan kaybeden G.Birliği ise 58 puana ulaştı.
Ligin 35. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Boluspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.
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