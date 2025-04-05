Fatih Karagümrük: 1 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti. 90+6. dakikada Wesley'in attığı golle galibiyete ulaşan Fatih Karagümrük, puanını 59'a yükseltti. 69. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek 10 kişi kalan Erzurumspor FK ise haftayı 54 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Fatih Karagümrük oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Wesley attı.
Konuk ekipte forma giyen Mehmet Taş, 69. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından İstanbul temsilcisi puanını 59'a yükseltirken, Mavi Beyazlılar ise 54 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK, evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.