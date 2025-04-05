Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Fatih Karagümrük: 1 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fatih Karagümrük: 1 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti. 90+6. dakikada Wesley'in attığı golle galibiyete ulaşan Fatih Karagümrük, puanını 59'a yükseltti. 69. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek 10 kişi kalan Erzurumspor FK ise haftayı 54 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 21:12 Güncelleme: 05.04.2025 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Karagümrük, 90+6'da kazandı!
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Fatih Karagümrük oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Wesley attı.

        Konuk ekipte forma giyen Mehmet Taş, 69. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından İstanbul temsilcisi puanını 59'a yükseltirken, Mavi Beyazlılar ise 54 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK, evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        Kıyafet değiştirip metrobüsle kaçmış
        Kıyafet değiştirip metrobüsle kaçmış
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        "Ukrayna yalan makinesine başvuracak"
        "Ukrayna yalan makinesine başvuracak"
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi