Fatih Karagümrük: 3 - EMS Yapı Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU

6. dakikada savunmadan atılan geri pasta kaleci Emre Bilgin'in vuruşunda araya giren Rodrigues, topla ceza sahasına girdi. Bu noktaya gelen Feghouli'nin topa teması sonrasında, Rodrigues istediği gibi vuramayarak meşin yuvarlağı yakın mesafeden üstten dışarı gönderdi.

36. dakikada taç atışını hızlı kullanan Sivasspor'da Rodrigues, meşin yuvarlağı Saiz'la buluşturdu. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

42. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Güven Yalçın'ın pasında son çizgiye inen Levent Mercan, müsait pozisyondaki Nazım Sangare'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda savunmadan seken top, penaltı noktası yakınındaki Eysseric'te kaldı. Eysseric, yerden düzgün bir vuruşla kalecinin sağından fileleri havalandırdı: 1-0.

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45. dakikada ayağı kayan Alaaddin Okumuş, topu Can Keleş'e kaptırdı. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Müsabakanın ilk yarısı, Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

54. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Nazım Sangare'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Eysseric, yeniden pasını ceza sahasına hareketlenen Nazım'a aktardı. bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

60. dakikada sol kanatta topla buluşan Eysseric, ceza sahasına hareketlenen Güven Yalçın'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

66. dakikada sol kanatta topu alan Eysseric, ceza sahasına koşu yapan Güven Yalçın'a ortasını gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Camara'nın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Pozisyonu tamamlamak isteyen Güven Yalçın'dan önce Ali Şaşal Vural bir kez daha topa hamle yaptı, Güven'e çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

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79. dakikada Fatih Karagümrük ikinci golü buldu. Orta sahada topu kapan Shukurov, bekletmeden sol kanattaki Güven Yalçın'a pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.

86. dakikada fark 3'e çıktı. Orta sahadan atılan uzun pasa hareketlenen Can Keleş sol kanattan ceza sahası içi son çizgisine indi. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği pasta Serdar Dursun meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-0.

Müsabaka VavaCars Fatih Karagümrük'ün 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Yemişken, Hakan Karabalcık

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini (Dk. 56 Veseli), Levent Mercan, Feghouli (Dk. 73 Shukurov), Rohden, Nazım Sangare (Dk. 73 Mendes), Can Keleş, Eysseric (Dk. 84 Adnan Uğur), Güven Yalçın (Dk. 84 Serdar Dursun)

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa (Dk. Camara), Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 76 Abdülkadir Parmak), Emrah Başsan, Charisis, Saiz (Dk. 77 Kvet), Rodrigues (Dk. 57 Njie), Koita (Dk. 46 Manaj)

Goller: Dk. 42 Eysseric, Dk. 79 Güven Yalçın, Dk. 86 Serdar Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: (Devre arasında) Ziya Erdal, Dk. 70 Yunus Emre Konak (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 57 Can Keleş, Dk. 73 Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük)