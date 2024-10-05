Fatih Karagümrük: 4 - Sakaryaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti. Wesley, Joao Camacho, Didier Lamkel ve Flavio Paoletti'nin golleriyle farklı kazanan Fatih Karagümrük, puanını 15'e yükseltti. Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Fatih Karagümrük oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 41'de Wesley, 54'te Joao Camacho, 73'te Didier Lamkel ve 86. dakikada Flavio Paoletti attı.
Konuk ekipte forma giyen Salih Dursun, 75. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 15'e yükseltirken, Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Bandırmaspor'a konuk olacak. Sakaryaspor, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.