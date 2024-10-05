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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Fatih Karagümrük: 4 - Sakaryaspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fatih Karagümrük: 4 - Sakaryaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti. Wesley, Joao Camacho, Didier Lamkel ve Flavio Paoletti'nin golleriyle farklı kazanan Fatih Karagümrük, puanını 15'e yükseltti. Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 21:02 Güncelleme: 05.10.2024 - 21:02
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        Fatih Karagümrük farklı kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Fatih Karagümrük oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 41'de Wesley, 54'te Joao Camacho, 73'te Didier Lamkel ve 86. dakikada Flavio Paoletti attı.

        Konuk ekipte forma giyen Salih Dursun, 75. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

        Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 15'e yükseltirken, Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Bandırmaspor'a konuk olacak. Sakaryaspor, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.

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