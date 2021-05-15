Süper Lig’in 42. haftasında Fatih Karagümrük, Denizlispor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, ligin son maçında rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.

11. dakikada Denizlispor savunmasının uzaklaştırmak istediği topa, yay üzerinden Aksel Aktaş vurdu. Kaleci Hüseyin topu kontrol etti.

18. dakikada Biglia’nın pasını alan Efe’nin şutu savunmadan döndü. Ceza sahası sol çaprazdan topun gelişene vuran Borini’nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak VAR’ı dinleyen hakem Atilla Karaoğlan, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

26. dakikada Dossevi’nin ceza alanı içinde ara pasını alan Mesanovic’in şutunda top filelerle buluştu. 0-1

35. dakikada Mesanovic’in ceza alanı içine girer girmez çektiği şut üstten auta çıktı.

39. dakikada Biglia’nın savunma arkasına gönderdiği uzun topu ceza alanı içinde alan Borini, Ali Yavuz Kol’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyon sonucu penaltı kararı verirken, Ali Yavuz’u ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

42. dakikada beyaz noktanın başına gelen Borini, topu kalecinin solundan filelere gönderdi. 1-1

45+1. dakikada Efe’nin savunma arkasına havadan gönderdiği topu Sobiech tamamladı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

45+3. dakikada Dossevi’nin pasında penaltı noktası üzerinden Mesanovic’in şutunda kaleci Viviano gole izin vermedi. Oyun alanına dönen topu Karagümrük savunması uzaklaştırdı.

49. dakikada ceza sahası sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Lens geldi. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği vuruşta top üst direkten döndü.

52. dakikada hızlı gelişen Karagümrük atağında Aksel, yerden pasını sağ kanattan bindirme yapan Lens’e çıkardı. Ceza alanı içinde topu alan Lens, kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 3-1

80. dakikada Serhat Ahmetoğlu’nun vuruşunda savunmadan dönen top Sobiech’in önünde kaldı. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu filelere göndermeyi başardı. 4-1

90+2. dakikada soldan kazanılan korner atışını Balkovec kullandı. Bu futbolcunun ortasında kalecinin uzaklaştırmak istediği top Hedenstad'da kaldı. Hedenstad düzgün bir vuruşla kalecinin üzerinden topu filelere gönderdi. 5-1