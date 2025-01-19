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        Haberler Gündem İstanbul Fatih'te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Fatih'te ahşap binada yangın çıktı

        İstanbul Fatih'te iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 06:08 Güncelleme: 19.01.2025 - 06:08
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        Fatih'te ahşap binada yangın çıktı
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        Yavuz Sultan Selim Mahallesi Cibali Şerifiye Sokak'ta boş olduğu öğrenilen iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin yardımıyla yangın bir saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

        Ekipler, yaptıkları incelemede binanın boş olduğunu tespit etti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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