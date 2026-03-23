        Fatih'te bir yaralı entübe edildi | Son dakika haberleri

        Fatih'te bir yaralı entübe edildi

        İstanbul Fatih'te dün çöken bitişik iki binanın enkazından çıkarılan 2 yaralı taburcu edildi. Tedavisi devam eden 8 yaralıdan birinin ise entübe edildiği öğrenildi

        Giriş: 23.03.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Fatih'te patlamanın ardından iki binanın çökmesi sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarılan 10 kişiden 2’si tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

        DHA'nın haberine göre tedavisi devam eden 8 yaralıdan birinin ise entübe edildiği öğrenildi.

        İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu bina çökmesi nedeniyle hastanelerimizde tedavi altına alınan 10 vatandaşımızdan 2’si taburcu edilmiştir. Tedavisi devam eden vatandaşlarımızdan 7'sinin genel sağlık durumları iyi olup, 1 hastamızın yoğun bakım ünitesinde entübe olarak takibi sürmektedir. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

        Fatih'te bina çöktü

        FATİH'te bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. (DHA)

