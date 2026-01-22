Fatih'te dergahta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Fatih Karagümrük'teki iki katlı ahşap dergahta çıkan yangın bitişik binaya sıçradı. Binalar tahliye edilirken bir itfaiye eri hafif yaralandı. Hatalı parklar müdahaleyi güçleştirdi; yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü, nedenine ilişkin inceleme sürüyor
Fatih'te bulunan dergahta çıkan yangın bitişiğindeki binaya sıçradı. Dergah kısa sürede tahliye edilirken yangına müdahale eden bir itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın havadan görüntülendi.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap dergah binasında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında alevler kısa sürede ahşap binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede sokağa gelen itfaiye araçları sokakta bulunan hatalı park edilmiş araçlar nedeniyle binaya ulaşmakta güçlük çekti. Bu sırada alevler bitişikte bulunan 2 katlı ahşap binaya da sıçradı. Binalarda bulunanlar kısa sürede tahliye edildi. Yangına müdahale sırasında elinden hafif şekilde yaralanan itfaiye eri sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Dergah kullanılamaz hale gelirken söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
'İTFAİYE GİREBİLSEYDİ BU KADAR UZAMAZDI'
Çevrede yaşayan Hasan Yıldırım, "Tekke olarak kullanılıyor. Okuyan çocuklar var. Ben de yan binada oturuyorum. Allah'a şükür oraya sıçramadı. İtfaiye şuan söndürdü. İçeride bir kız çocuğu vardı, dışarıya çıktı. Elektrik kablosundan çıkmış ama her tarafı sardı. Sirenler çaldı. Tarihi bina daha önce onarıldı. Allah'tan içeride kimse yoktu çıkmışlar. Bolu'da ki Grand Hotel gibi yandı. Her tarafını sardı. İki taraflı araç park etmişler. Yanan binanın orada kaç tane araba var. Arabaları çekmiyorlar. Yangın araçları buraya zor yanaştı. İtfaiye buraya giremedi, 45 dakikada geldi. İtfaiye girebilseydi bu kadar uzamazdı. Trafikteki araçlar bile itfaiye araçlarına yol vermiyor. Buna çok büyük ceza olmalı. Söndürüldü ama tahta bina gitti" dedi.