Fatih'te eski sevgili dehşeti

Fatih'in Aksaray Mahallesi'nde dün akşam 18.00 sıralarında eski sevgili dehşeti yaşandı.

DHA'nın haberine göre, Adem İ. ile A.K. isimli kadın bir süre gönül ilişkisi yaşadı. Çift bir süre sonra ayrıldı.

A.K. aradan geçen zamanın ardından Emrah O. ile ilişki yaşamaya başladı. Durumu hazmedemeyen eski sevgili Adem İ. sokakta gördüğü Emrah O'ya belinden çıkardığı silahla art arda ateş etti.

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Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emrah O. kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli Adem İ. kaçmaya çalıştığı sırada, olay yerinde bulunan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından yakalandı.