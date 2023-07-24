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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!

        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!

        Fatih'te akşam saatlerinde otomobille caddelerde dolaşan 3 kişi, kaldırımda bulunan kadınlara yangın tüpüyle gaz sıkarak saldırdı. Saldırganlar o anları sosyal medyada paylaştı.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 17:46
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        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
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        Fatih'te caddede dolaşan bir otomobildekiler, yol kenarında duran kadınların yanlarına yaklaşarak "Çalışıyor musun" diye sordu. Kadınlara daha sonra yangın tüpüyle gaz sıkan araçtakiler "git buradan" diye bağırarak hızla uzaklaştı.

        "SEMTİ BÖCEKLERDEN ARINDIRIYORUZ"

        Birden fazla kadına aynı şekilde saldıran araçtakilerin o anları da sosyal medyada “Semti böceklerden arındırıyoruz" notuyla paylaştığı kaydedildi.

        Yakın zamanda çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

        #Fatih
        #Son dakika haberler
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