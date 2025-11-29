Habertürk
        Fatih Tekke: Bu dönemde 6 puan almak çok çok önemliydi - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke: Bu dönemde 6 puan almak çok çok önemliydi

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, zorluklara rağmen bu süreçte aldıkları 6 puanın çok önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2025 - 23:39 Güncelleme: 29.11.2025 - 23:39
        "Bu dönemde 6 puan almak çok çok önemliydi"
        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

        Tekke, 3 puanın çok değerli olduğunu belirterek, "Maçın ilk yarısında zorlandık. Konyaspor bizden daha iyi oynadı. Baskılarımızı kırdılar. Yerleşik savunmada konumlanmanın doğru olmayışı ve baskıların yanlış oluşu nedeniyle zor bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda ise oyunun kontrolünü biraz daha elimize aldık. Baskılarımız daha iyi oldu" dedi.

        "OYUNCULARIMIN KAZANMAK İÇİN ORTAYA KOYDUĞU İSTEK ÜST DÜZEYDEYDİ"

        Takımdaki eksiklerin oyun yapısını etkilediğini vurgulayan Tekke, "İki oyuncumuzun sakatlığı nedeniyle bu maçta olmayışı, reaksiyon ve top kazanma konusunda ciddi zafiyetlerimizin olduğunu gösterdi. Buna rağmen oyuncularımın kazanmak için ortaya koyduğu istek üst düzeydeydi" ifadelerini kullandı.

        Son haftalardaki sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olduğuna dikkat çeken Tekke, "Galibiyet sevindirici ancak eksiklerimiz yine belirgin. Çarşamba günü kupada oynayacağız, sonrasında Göztepe maçına hazırlanacağız ve devam edeceğiz" diye konuştu.

        Sakatlıkları bulunan Felipe Augusto ve Folcarelliyi riske etmediklerini söyleyen Tekke, "Zor bir durum olursa belki 15 dakika kullanırız diye düşündük" dedi.

        "EKSİKLERİ VAR AMA YETENEKLİ BİRİ"

        Yeni transfer Benjamin'in performansını değerlendiren Tekke, "İyi bir oyuncu. İlk maçında beklediğimiz gibiydi. Dört aydır ilk defa 75 dakika arkadaşlarıyla oynadı. Eksikleri var ama yetenekli biri. Muçi de bugün maçın iyilerindendi. Oyunculardan üst verimi almaya çalışıyoruz. Bugün Benjamin için bir başlangıç olacak" ifadelerini kullandı.

        Sakatlıklar ve cezalarla zor bir dönemden geçtiklerini belirten Fatih Tekke, "Bu dönemde 6 puan almak çok çok önemliydi. Bizler ve oyuncularımız ellerinden gelen ne var ise yapıyorlar. Oyuncularımı eleştirmeyin, beni eleştirin. Oyuncularımın total performansları altlarda. Bu kadroda 2-3 oyuncunun sakat olması bizi etkiliyor" diyerek sözlerini tamamladı.

