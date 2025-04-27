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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke: Büyük takım olarak cesur oynamalıyız - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke: Büyük takım olarak cesur oynamalıyız

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 4-3'lük Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Büyük takım olarak cesur oynamalıyız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 19:33 Güncelleme: 27.04.2025 - 19:33
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        "Büyük takım olarak cesur oynamalıyız"
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u 4-3 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, galibiyeti değerlendirdi.

        "SAVUNMADA DAHA İYİ OLMALIYIZ"

        Fatih Tekke, "Çok değerli ve çok önemli bir 3 puan. Ligde rahatlama ve normalleşme açısında en önemli maçlarımızdan birisi buydu. Sakatlar, cezalılar, maçın 2 gün sonra olması gibi bir sürü etken maçı daha da zor bir hale getirdi. Yediğimiz gollerin birini ben yedirdim diyebilirim. Çünkü bu bizim çalıştığımız bir pozisyondu. Yenilen gollerin ardından stres ve panik yaptık. Savunmada benim takımım daha iyi olmalı ancak şu an böyle bir vaktimiz yok." dedi.

        "STRES VE PANİK YAPTIK"

        Açıklamalarını sürdüren genç teknik adam, "İlk yarıyı iyinin üzerinde bir oyunla bitirdiğimizi söyleyebilirim. Özellikle hücum aksiyonlarında. Maç çok daha farklı bitebilirdi. Yediğimiz gollerin bir tanesini ben yedim diyebilirim çünkü bu çalıştığımız pozisyondu. Diğer yediğimiz penaltı golü, verilmeyebilir, verildi. 3-2 oldu. Stres ve panik yaptık. Oyuncularımın yorgunluğu da buna eklendi. Yediğimiz 3. golde de bu yüzden gol yedik. Savunmada benim takımım daha iyi olmak zorunda ama böyle bir vaktimiz yok. Ama şu anda beklediğimin çok üzerinde. Kupada finale çıktık. Ligde şu anda 45 puandayız. Oyuncularımı tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık ama daha rahat bitirebilirdik. Geldiğimiz nokta gayet olumlu. Kendi sahamızda 3 golü bu şekilde yememeliyiz bu şekilde. Biz bunu oyunla başarmak zorundayız. İkinci yarıda daha iyi olabilirdik ama en önemlisi 3 puan." sözlerini sarf etti.

        ALANYASPOR

        Fatih Tekke, eski takımı Alanyaspor ile ilgili, "Alanyaspor için de bir şey söylemem lazım. Biz orada çok güzel günler geçirdik. Bugün de gayet iyi işler yaptılar. Orada çok güzel günlerimiz geçti, dostluklarımız oldu. Başarılar diliyorum onlara. Umarım ligde kalırlar." diye konuştu.

        "BÜYÜK TAKIM OLARAK CESUR OYNAMALIYIZ"

        Tekke, "Rekabet her takımda olması gereken bir şey. Bizde de var. Birbirine yakın çok oyuncular var. Sakat, cezalı, bazen küçük detaylar, bazen sonradan sokma planı oluyor. Bu maç için zihinsel ve görsel çalıştık. Belki sadece anları çalıştık. Çalışmadığımız şeylerden oyunculara bir şey söyleyemem. Performans önemli ama en önemlisi oyunun anlaşılması ve cesaret. Cesaret olduğunda uzun süreli maç kaybetmezsin diye düşünüyorum. Biz büyük takım olarak cesur oynamalıyız. Topa sahip olmalıyız ve basit düşünmeliyiz. Geldiğimiz günden şu ana kadar değerlendirmem, pozitif bakıyorum. Geldiğimizdeki durum herkesin malumuydu. Bu takım, bunu yapabiliyorsa, burada oyunculara teşekkür etmek lazım. Hepsi ayağa kalktıklarının farkındalar. Daha iyi oyunlar veya sürekli, 90 dakikanın çoğu bölümünde daha iyi oynamalıyız." diye konuştu.

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