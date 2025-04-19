Fatih Tekke: Oyundan memnun değilim

Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun tamamından memnun olmadığını belirtti.

Adana Demirspor'u mücadelesinden dolayı tebrik eden Tekke, "Olumlu diyebileceğim tek şey aldığımız 3 puan. Bizim için çok değerli. Normalleşmemiz için ihtiyacımız olan 3 puan aldık. Zor olacağını zaten biliyorduk. Oyunun hemen hemen tamamından çok memnun olmadığımı söyleyebilirim. Daha güvenli, sorumluluk alan bir tarzda oynamamız lazım. Dolayısıyla bugün benim adıma sadece olumlu 3 puan vardı." diye konuştu.