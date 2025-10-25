Fatih Tekke: Trabzonspor’un geleceğinin temelleri atılıyor

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Tekke top rakipteyken iyi anlar yaşadıklarını belirterek, "Maçı daha önceden bitirebilirdik. Onana’nın kurtarışları bizi dirençli tuttu. Geçiş oyunlarında fazla pozisyon verdik, bunlar tehlikeli oldu. Çok değerli 3 puan aldık. Her maç gibi bu da zor geçti ama bugün olumlu taraflarımız fazlaydı" diye konuştu.

Takımın fiziksel seviyesine dikkat çeken Tekke, "Fiziksel değerleriniz iyi değilse sıkıntı yaşarsınız. Bütün takımlar fiziksel olarak iyi durumda ve organizasyonları oturmuş. Bazı oyuncularımızın fiziksel olarak aşağıda olduklarının farkındayız ama iyi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU HİKAYENİN BAŞINI KAÇIRMASINLAR" Taraftarlara da çağrıda bulunan genç teknik adam, "Taraftarlarımızın daha fazla destek olması gerekiyor. Bu takım yeni kurulan bir takım. Farklı bir yere taşımaya gerek yok, morale ve desteğe ihtiyacı var. Geldiğimiz dönemle bugün arasında çok büyük fark var. Şu ana kadar ciddi bir aksilik yaşamadık. Trabzonsporluluk, sadece takımın galip gelmesiyle ilgili bir durum değildir. Trabzonspor’un geleceğinin temelleri atılıyor burada. Bu hikayenin başını kimse kaçırmasın istiyoruz. Ayaklarımız yere basıyor, bu şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Eyüpsporlu Luccas Claro’nun sakatlığına da değinen Tekke, "Luccas’ın pozisyonu çok üzücü, inşallah bir an önce sahalara döner" dedi. Maç içi motivasyon süreçlerine dair açıklamalarda bulunan Tekke, "Devre arasında hocaların motivasyon konuşmaları olur ama biz büyülü kelimeler kullanmıyoruz. Antrenmanda ne yaptıysak onu istiyoruz. Hayal üzerine oynamıyoruz. Ne yapmak istediğimiz belli. Rakibin oyun şekli de bizim için değerli. Bu maçta 7 aydır çalıştığımız ön alan baskısında süreklilik sağladık" diye konuştu.