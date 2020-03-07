Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 24 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 48 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar da 14 galibiyet, 6 beraberlik ve aldığı 4 mağlubiyet ile 48 puanla 4. sırada bulunuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar 8 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası’nda birbirlerine rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim, Galatasaray’ın başında olurken, Çalımbay ise Denizlispor, Trabzonspor ve Sivasspor’u çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan 9 karşılaşmada Terim’in 7-2 üstünlüğü bulunuyor.