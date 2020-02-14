Ziraat Türkiye Kupası’nda 3-1 kazanmasına rağmen Alanyaspor’a elenen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularının mücadele azminden memnun kaldı.

Karşılaşmanın sonunda, “Oyuncularımı ortaya koydukları karakterden dolayı tebrik ediyorum” diyen deneyimli teknik adam, futbolcularına yaptığı konuşmada da övgüler yağdırdı.

Takımının kazanma arzusunu bu sezon belki de ilk kez gören İmparator’un, “Kupadan elenmiş olabiliriz ama asıl hedefimizin lig şampiyonluğu olduğunu unutmayın… Sezona 3 kulvarda başladık ve elimizde şimdi sadece 1 tanesi kaldı. Bugün istediğimizi elde edemesek de son ana kadar savaşmanız beni son derece sevindirdi. Çünkü bu mücadele bizi şampiyonluk yapar… Kalan haftalarda da aynı şekilde mücadele ederek mutlu sona ulaşalım” ifadelerini kullandığı kaydedildi.