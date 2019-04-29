Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atiker Konyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sarı kart sınırında bulunan isimlerden dolayı hakemlere gönderme yapan tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:

"Bizim ilgilenmemiz gereken kendi durumumuz. Çok uzaklardan gelen bir Galatasaray var, pes etmeyen. Buralara pes etmeden gelen oyuncularımın bu fırsatı değerlendirmesi en büyük beklentim. Buradan alacağımız 3 puan liderliği de beraberinde getirecek. Marcao'nun maalesef kupa maçındaki arızası, bizi onu burada oynatma riskine girmeme kararına itti. Çok uğraştık ama oyuncunun sağlığı bizim için daha önemli."

"12 YABANCI OLMALI"

"12 yabancı olmalı, bu kuralı en iyi bilen benim. Diagne'nin yedeği olmalıydı, Mitroglou, o yüzden Linnes de sarı kart sınırında, bizimkiler limite geldiğinde çabuk görüyor ya da çabuk gösteriliyor, biliyorsunuz. Beklerin alternatifi var diye, Linnes'i almadım."

ALANYASPOR'A BAŞSAĞLIĞI

"Alanyasporlu oyuncuların geçirdiği kaza, bir evladımızın ölmesi... Çok acı duyduğumuzu belirtmek isterim. Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına ve Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyorum. Bazen insan niye, niçin, neden de dedirtiyor ama hayat devam ediyor."