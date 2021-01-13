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Fatih Terim'den sitem dolu sözler: "Çok derin bir yalnızlık hissettim"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, penaltılarda kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından sitem dolu açıklamalar yaptı. Transfer listesini vermesine değinen Terim, "Malumu ilam ettim. Herkes yazıyordu" ifadelerini kullanırken "Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Mayıs ayında sözüm de kontratım da bitiyor" ifadelerini kullandı

Fatih Terim'den ayrılık sinyali! Flaş açıklamalar yaptı! Fatih Terim'in sözleşmesi ne zaman bitiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor mücadelesinin ardından gündeme damga vuracak açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının sözleri şöyle:

"Gönül isterdi 90 dakika sonunda kazanalım ama kazandıktan sonra olaya penaltılarla olarak bakmamak lazım. Saat 00.00. Ağır mesaideyiz, biz de çocuklar da. Ligin yoğun olduğu ortamda bir de kupa, daha yoğun günler yaşatıyor. İki takımı da tebrik ediyorum ama kazandığımız için mutluyum"

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

"Benim kimseyle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Kimsenin bilmediği bir şey söylemedim. Transfer ayı. Herkes yazarken her yerde konuşulurken bir şey yok, ben söylerken mi var? Doğrusu bu. O konular çok uzun ama bugün, çok derin bir yalnızlık hissettim"

"MAYIS AYINDA HEM SÖZÜM HEM KONTRATIM SONA ERİYOR"

"Ben burada kişilere, gruplara değil. Galatasaray'a sözüm var. Galatasaray'a emeğim var. O sözüm de Galatasaray'a. Zaten mayıs ayında hem sözüm hem kontratım bitiyor. Bu mayısta. Onun için sözüm sözdür. Sözümde durmaya devam edeceğim. O yüzden 'Canımız sağ olsun. Canınınız sağ olsun' demek herhalde en doğrusu"

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA "5 YILLIK" SÖZLEŞME İMZALANDI

Galatasaray'ın 22. lig şampiyonluğunun kutlamalarında teknik direktör Fatih Terim'le 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı konuşmada, "Bugün burada milyonlarca taraftarımızın ve seyircimizin huzurunda, daha önce yüreklere atılmış bir imzayı kağıda dökmek istiyorum. Türk futbolunun 1 numarası sevgili Fatih Terim ile burada, sizlerin şahitliğinizde 5 yıllık imza atacağız. Bu 5 yıllık sürede, 5. yıldızın eksik olan kanatlarını dolduracağız." ifadelerini kullanmıştı.

İKİ AY SONRA KAP'A "2+3 YIL" OLARAK BİLDİRİLDİ

Cengiz'in konuşmasının ardından Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Ancak yaklaşık iki ay sonra Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşme şartlarını KAP'a bildirmiş ve mukavelenin 5 yıl değil, 2+3 yıllık olduğu ortaya çıkmıştı. Sarı-kırmızılıların 8 Temmuz 2019'da KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında şirketimiz tarafından teknik direktöre ödenecek sezonluk ücret 18 milyon liradır. Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücret taraflarca kararlaştırılmak suretiyle, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır."

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