Fatih Terim'den sözleşme sorusuna cevap!

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Al Kholood maçının ardından geleceğiyle ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

Fatih Terim, sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soruya, "Henüz bu kararı vermedim, yeni bir şey olursa açıklarım." yanıtını verdi.

TERİM'İN SÖZLEŞMESİ

Al Shabab'ın başına aralık ayında geçen ve Suudi Arabistan ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan 71 yaşındaki deneyimli teknik adamın sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.

SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile 16 maça çıktı. Terim, bu maçlarda9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.