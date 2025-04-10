Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fatih Terim'den sözleşme sorusuna cevap - Futbol Haberleri

        Fatih Terim'den sözleşme sorusuna cevap

        Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, 2-0'lık Al Kholood galibiyetinin ardından sözleşmeyle ilgili sorulan soruya, "Henüz kararımı vermedim, yeni bir şey olursa açıklarım" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 23:23 Güncelleme: 10.04.2025 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Terim'den sözleşme sorusuna cevap!
        ABONE OL

        Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Al Kholood maçının ardından geleceğiyle ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

        SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

        Fatih Terim, sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soruya, "Henüz bu kararı vermedim, yeni bir şey olursa açıklarım." yanıtını verdi.

        TERİM'İN SÖZLEŞMESİ

        Al Shabab'ın başına aralık ayında geçen ve Suudi Arabistan ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan 71 yaşındaki deneyimli teknik adamın sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.

        SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

        Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile 16 maça çıktı. Terim, bu maçlarda9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Timur Soykan ve Murat Ağırel'in ifadesine ulaşıldı
        Timur Soykan ve Murat Ağırel'in ifadesine ulaşıldı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        1 yıl önce eşi ölen 2 çocuk annesinin evi yandı
        1 yıl önce eşi ölen 2 çocuk annesinin evi yandı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Çin'e yüzde 145 tarife
        Çin'e yüzde 145 tarife
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır