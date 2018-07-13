Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Açıkçası UEFA bize çok önemli yaptırımlar koydu, bir defa kadroumuz mecburi olarak 21 kişi. Bu bizim elimizi daraltan önemli bir konu. 21'in içerisinde başka kriterler de var. Artı 3 de kaleci düşündüğümüz zaman bizim elimizi zorlaştıran önemli bir kriter olarak ortaya çıkıyor. Oyuncudan kazanmak, 21'i biraz bertaraf edebilmek için iki kaleci yazabiliriz bu listeye. Böyle bir karar verebiliriz. Ancak kriterler maalesef bununla sınırlı değil.
"AYLARDIR MÜTHİŞ BİR ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"
Mali kriterler de var. Bildiğiniz gibi bir oyuncuyu satmadan, bonservisle transfer yapamıyoruz, sadece kiralayarak veya sıfır bonservisle almak zorundayız. Bu da tabii hepimizi bir hayli zora sokuyor. Başkan, yönetim, ben, teknik arkadaşlar ve scout grubu aylardır müthiş bir çaba içerisindeyiz. Bu normlara uyan ama aynı zamanda bizim de eksiğimizi kapatacak bir oyuncu grubunu en iyi şartlarda ortaya getirmek istiyoruz ki bu da çok kolay değil.
"HAYALİM HER ZAMAN GEÇERLİ"
"Hayalim her zaman geçerli. Bu hayali gerçekleştirmek kolay mı? Hayır... Bunun dışında daha da önemli bir durum var. Ekonomik farklılıklar ve büyük yetenekli oyuncu farklılığı, bunlar önemli... Şu anda muhtemel rakipler arasında bir oyuncusunun bizim takım fiyatına olduğu gerçeğini unutmamak lazım. Bunları sıraladıktan sonra kimse benim herhangi bir şeyden vazgeçtiğimi düşünmesin, ben sadece durum tespiti yapıyorum ve ortaya net olan bilgileri ve gerçekleri koyuyorum. Ben ve takımım Şampiyonlar Ligi'nde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ama şimdi mi olur sonra mı olur zaman içerisinde hayalimizden vazgeçmemiz söz konusu değil. Bu sene gruptan çıkmak isteyen ve ileri gitmek isteyen Galatasaray olacak"
"DEVLER LİGİ'NDE HER TAKIM ZORLU"
"Kimler çıksın diye bir soru var. Dişinize göre diye... Dişimize göre diye bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nin seviyesi belli. Şöyle bir cümle kurabiliriz... Bizi bundan sonra turlara taşıyacak bir kura diye temennide bulunabiliriz ama dişinize göre takım aramak çok zor."
DÜNYA KUPASI TRANSFERİ ETKİLEDİ Mİ?
"Muhakkak ki Dünya Kupası transferi etkiledi. En azından Dünya Kupası devam ederken herkes daha sakin oldu ve bekledi, bir kısmı izledi. Oradan alabileceği oyuncuları takip etti. Ya da listesinde olanları teyit etmek için büyük turnuvada izledi. Kulüpler de oyuncularının kalmasını ya da gitmesini buradaki performansa göre de belirledi. Kadroyu Dünya Kupası'ndan sonra da şekillendirecek birçok kulüp var. Yani Dünya Kupası gibi dev bir organizasyon sırasında herkesin burayı düşünüp hareket etmesi kadar doğal bir şey yok. Bizim de seyrettiğimiz oyuncular vardı ve bizim oyuncularımız da elbette izlendi. Dolayısıyla Dünya Kupası önemli bir etken. Sonrasında daha çok hızlanacaktır. Herkes kadrosunu ayarlayacak."
"SORUNLAR BİZE DENK GELDİ"
"Olaya şöyle bakmak lazım, burası Galatasaray Kulübü... Galatasaray hepimizden önce gelir, bunu kabul edelim. Madem bu profesyonel bir iş ve herkes, aldığının, kazandığının hakkını vermek zorunda. Bundan geriye dönüş yok. Şahsi kanaatim odur ki istenilmesi kadar yolların ayrılması da çok doğal bir olay. Ama şartlar ne olursa olsun ben oyuncunun oynama isteğinden yanayım. Her zaman oynama isteği ağır basmalı. Böyle bakarsak bazı arkadaşlarımızın oynamalarını öngörüyorum, böyle istiyorum. Birebir konuşmalarımda da bunu tavsiye ediyorum. Onlar da beni kırmadı, şimdiye kadar çözülmesi gerekirdi ama bize denk geldi. Biz de yardım edeceğiz onlara. Tek taraflı menfaat olmaz, iki tarafın da kazanması gerekir. "
"TOLGA İDMANA ÇIKMADI"
"Tolga'ya gelecek olursak; geçen ifade ettim ama bir kez daha söyleyeyim... En kritik son 5-6 haftada pek sakatlıktan dolayı göremedik maalesef... Aradan geçen 40-45 gün sonrasında tekrar sezona geldiğinde daha birinci günde, "Ayağım ağrıyor, çıkamayacağım antrenmana" diyorsa o zaman çözüm gerekiyor bu soruna ben öyle düşünüyorum. Doktor, yardımcı hocalarım ve Tolga konuşmuşlar, tedavisine karar vermişler ve şu anda devam ediyor. Buraya getirmenin bir manası yoktu. Daha komplike müdahale edilecek hastanede. Oradan sonra oynar mı oynamaz mı, ayağı iyileşti mi iyileşmedi mi bakacağız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.