Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Açıkçası UEFA bize çok önemli yaptırımlar koydu, bir defa kadroumuz mecburi olarak 21 kişi. Bu bizim elimizi daraltan önemli bir konu. 21'in içerisinde başka kriterler de var. Artı 3 de kaleci düşündüğümüz zaman bizim elimizi zorlaştıran önemli bir kriter olarak ortaya çıkıyor. Oyuncudan kazanmak, 21'i biraz bertaraf edebilmek için iki kaleci yazabiliriz bu listeye. Böyle bir karar verebiliriz. Ancak kriterler maalesef bununla sınırlı değil.

"AYLARDIR MÜTHİŞ BİR ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"

Mali kriterler de var. Bildiğiniz gibi bir oyuncuyu satmadan, bonservisle transfer yapamıyoruz, sadece kiralayarak veya sıfır bonservisle almak zorundayız. Bu da tabii hepimizi bir hayli zora sokuyor. Başkan, yönetim, ben, teknik arkadaşlar ve scout grubu aylardır müthiş bir çaba içerisindeyiz. Bu normlara uyan ama aynı zamanda bizim de eksiğimizi kapatacak bir oyuncu grubunu en iyi şartlarda ortaya getirmek istiyoruz ki bu da çok kolay değil.

"HAYALİM HER ZAMAN GEÇERLİ"

"Hayalim her zaman geçerli. Bu hayali gerçekleştirmek kolay mı? Hayır... Bunun dışında daha da önemli bir durum var. Ekonomik farklılıklar ve büyük yetenekli oyuncu farklılığı, bunlar önemli... Şu anda muhtemel rakipler arasında bir oyuncusunun bizim takım fiyatına olduğu gerçeğini unutmamak lazım. Bunları sıraladıktan sonra kimse benim herhangi bir şeyden vazgeçtiğimi düşünmesin, ben sadece durum tespiti yapıyorum ve ortaya net olan bilgileri ve gerçekleri koyuyorum. Ben ve takımım Şampiyonlar Ligi'nde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ama şimdi mi olur sonra mı olur zaman içerisinde hayalimizden vazgeçmemiz söz konusu değil. Bu sene gruptan çıkmak isteyen ve ileri gitmek isteyen Galatasaray olacak"

"DEVLER LİGİ'NDE HER TAKIM ZORLU"

"Kimler çıksın diye bir soru var. Dişinize göre diye... Dişimize göre diye bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nin seviyesi belli. Şöyle bir cümle kurabiliriz... Bizi bundan sonra turlara taşıyacak bir kura diye temennide bulunabiliriz ama dişinize göre takım aramak çok zor."

DÜNYA KUPASI TRANSFERİ ETKİLEDİ Mİ?

"Muhakkak ki Dünya Kupası transferi etkiledi. En azından Dünya Kupası devam ederken herkes daha sakin oldu ve bekledi, bir kısmı izledi. Oradan alabileceği oyuncuları takip etti. Ya da listesinde olanları teyit etmek için büyük turnuvada izledi. Kulüpler de oyuncularının kalmasını ya da gitmesini buradaki performansa göre de belirledi. Kadroyu Dünya Kupası'ndan sonra da şekillendirecek birçok kulüp var. Yani Dünya Kupası gibi dev bir organizasyon sırasında herkesin burayı düşünüp hareket etmesi kadar doğal bir şey yok. Bizim de seyrettiğimiz oyuncular vardı ve bizim oyuncularımız da elbette izlendi. Dolayısıyla Dünya Kupası önemli bir etken. Sonrasında daha çok hızlanacaktır. Herkes kadrosunu ayarlayacak."

"SORUNLAR BİZE DENK GELDİ"

"Olaya şöyle bakmak lazım, burası Galatasaray Kulübü... Galatasaray hepimizden önce gelir, bunu kabul edelim. Madem bu profesyonel bir iş ve herkes, aldığının, kazandığının hakkını vermek zorunda. Bundan geriye dönüş yok. Şahsi kanaatim odur ki istenilmesi kadar yolların ayrılması da çok doğal bir olay. Ama şartlar ne olursa olsun ben oyuncunun oynama isteğinden yanayım. Her zaman oynama isteği ağır basmalı. Böyle bakarsak bazı arkadaşlarımızın oynamalarını öngörüyorum, böyle istiyorum. Birebir konuşmalarımda da bunu tavsiye ediyorum. Onlar da beni kırmadı, şimdiye kadar çözülmesi gerekirdi ama bize denk geldi. Biz de yardım edeceğiz onlara. Tek taraflı menfaat olmaz, iki tarafın da kazanması gerekir. "

"TOLGA İDMANA ÇIKMADI"

"Tolga'ya gelecek olursak; geçen ifade ettim ama bir kez daha söyleyeyim... En kritik son 5-6 haftada pek sakatlıktan dolayı göremedik maalesef... Aradan geçen 40-45 gün sonrasında tekrar sezona geldiğinde daha birinci günde, "Ayağım ağrıyor, çıkamayacağım antrenmana" diyorsa o zaman çözüm gerekiyor bu soruna ben öyle düşünüyorum. Doktor, yardımcı hocalarım ve Tolga konuşmuşlar, tedavisine karar vermişler ve şu anda devam ediyor. Buraya getirmenin bir manası yoktu. Daha komplike müdahale edilecek hastanede. Oradan sonra oynar mı oynamaz mı, ayağı iyileşti mi iyileşmedi mi bakacağız."