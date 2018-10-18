Milli aranın ardından Süper Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde üst üste kritik maçlara çıkacak olan Galatasaray’da sakatlıklar can sıkıyor... Son 2 maçta ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Eren Derdiyok’un iyileşmesine sevinen teknik direktör Fatih Terim’in, antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Ryan Donk’un ardından Milli takımlarından dönen Garry Rodrigues ve Younes Belhanda’nın da sakatlık problemi yaşamasıyla moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda büyük bir sakatlık yaşayarak ilk devreyi kapatan Emre Akbaba’nın ardından orta sahada alternatifsiz kalan deneyimli teknik adamın Bursa maçında orta sahada kimi oynatacağı merak konusu oldu. Faslı yıldızın yetişmemesi durumunda Selçuk İnan’ı zorunlu olarak bu sezon ilk kez 11’de sahaya sürmeyi planlayan İmparator’un, Badou Ndiaye ve Fernando’yla birlikte orta saha üçlüsünü oluşturacak. Ancak kulübede alternatif bir orta saha olmayacak.

Cimbom’un ofansif anlamda en etkili silahı Garry Rodrigues’in de Bursa maçında oynaması zor görünürken, yerine Henry Onyekuru’nun forma giymesi bekleniyor. Rodrigues, Belhanda ve Donk’u oynayabilecek durumda olsalar bile riske etmek istemeyen başarılı antrenör, çarşamba günü TT Stadı’nda ağırlayacakları Schalke 04 karşılaşmasında oyuncularının forma giymesini istiyor.

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