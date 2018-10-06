Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 galip geldikleri Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"Ne söylemek isterim, Porto'dan sonra 72 saat geçmeden hem seyahat, hem mağlubiyet, hem yorgunluk... Buna rağmen oyunun tek hakimi Galatasaray. Kalemizde pozisyon da hatırlamıyorum, varsa bile o kadar olacak. Yine deplasmanda kazanamıyoruz diye düşünen bir oyuncu topluluğu, haklılar. Ancak oyuncularımı kutluyorum. Kritik 3 puandı, Porto'dan taraflı tarafsız beğeniyle döndük.

Bu dönüşte galibiyet hediye etmemiz lazımdı. Antalyaspor bizi yense lider olacaktı ama sahada böyle bir görüntü yoktu. Birini koyduk, o da 'Donk' diye kafa vurdu. Gole kadar 30 orta yapmışız. Buna bir formül bulmamız gerektiğini düşündük. Maicon'u bir maçta daha koymuştuk. Donk'u da ileri attık, o da ortaya 'Donk' diye kafa vurdu. Yavaş yavaş takım oluyoruz, bu sene inşallah daha da iyi şeyler yapacağız."

BASIN TOPLANTISI

Maç sonrasında düzenlenen basında toplantısında Fatih Terim, alınan sonucu ve oyunu değerlendirdi. Terim, 8 günde 3 maç oynadıklarını, buna rağmen oyuncularının maça asılarak 3 puan getirdiğini söyledi.

Porto maçıyla bugünkü maç arasındaki oyun farkıyla ilgili olarak Terim, "Çok belirgin tek fark; iki taraf da çata çat kazanmak için oynarsa ortaya öyle bir şey çıkıyor. Ama bir taraf kovalayan, bozan, defansını geride tutan bir mücadele içinde olursa açmanız zor oluyor. Sadece sebep bu. İki 72'nci saat, yani üçüncü gün maç oynuyorsunuz. Buna alışmalıyız. Bir şikayetim yok ama fiziki olarak bazı mesajlar veriyor. Başlarken yüzde 40'ını değiştirmiştik. Sonuç itibariyle 6 kişi Porto'da oynayanlarla başladık. Bunlar da sebep olabilir. Buna rağmen 100'ün üzerinde koşmamız önemli" dedi.

Rakibe pozisyon vermemelerinin önemli bir şey olduğunu kaydeden Terim, şunları söyledi:

"Yavaş yavaş o felsefeye alıştık. Bizim oyun tarzımızda en büyük sıkıntı, çıkarken bizim kaptıracağımız topların rakipten uzakta olduğumuzda kontratak ve tehlikeydi. İlk kalemizi bulan şutta ikinci yarıda ilk defa Muslera'yı yatarken gördüm. 600 pas barajını geçmişiz. Çünkü ekonomik oynamak durumundaydık. En önemli şey bizim için bugün rakip sahada çok pas yapabilmek. 18 ve 18'in civarında oyunun kontrolünü ve pası yapabilmek bizim için çok iyiydi. İkinci yarı özellikle rakip sahada pas isabeti yüksek bir oranla oynadık. Yüzde 82 rakip sahada önemli bir oran. Bu arada da rakibi de oynatmadık ikinci yarı. Burada tılsım golde. Biz golde özellikle deplasmanda erken bulursak, Henry, Garry ve Sinan'ı o kadar hızlı devreye sokarız. Ama sabırla böyle bir kritik haftada 3 puan aldıkları için oyuncularımızı kutluyorum. Penaltı kaçırmışız, gol kaçırmışız daha önceleri, hak etmediğimiz 10 kişi kalmışız, puanları da kaybetmişiz. Oyuncuların aklında 'Yine mi puan kaybediyoruz' olabilir. Bugün sabırla oynadıkları için 3 puan aldıkları için, Porto'da bunu da söylemiştim, bazen kaybederken kazanırsınız. Porto'da kaybederken kazanmıştık."

Kenarda Muğdat ve Yunus varken, Maicon ve Donk'u forvet gibi oyuna almasına ve hakem Cüneyt Çakır'la ilgili soruya da yanıt veren Fatih Terim, şöyle dedi:

"Cüneyt hoca hepimizin koruması gereken, hepimizin övünmesi gereken bir durumu var. Onu da hem Avrupa'da, hem de dünyada koruyalım. Hepimiz hata yapıyoruz. Şu anda diyecek bir şey yok. İyi bir hakemdir, vardı, yoktu geçelim bunları. Galatasaray zaten sahaya yayılışında, oyun alanına yayılışında ne yapmak istediği çok net. Bu anlayış içinde her teknik adamın bir tavrı, bir tarzı vardır. Şapkadan tavşan çıkarmak, son zamanlarda hayvan kalmadı şapkadan çıkaracak. Bazen böyle oluyor. Oyunu kazanmak için, oyunu riske etmekten çekinmedim. Soyunma odasına döndüğümde, kazanamadan döndüğümde kafamdakileri yapamadıysam çok mutlu olamıyorum."

Maicon'u bir maçta 5 dakika bu pozisyonda denediğini anlatan Fatih Terim, "Hocaların da kendine göre prensipleri ve ilkeleri vardır. Ben kazanamıyorsam, bir santrafor çıkarıp, hatta üçüncüsünü sokmuşluğum vardır. Benimki de Allah'ın kanunu değil. Maicon'u soktuk baktık olmadı, Ryan'ı soktuk, o da 'Donk' diye vurdu. Allah razı olsun hepsinden. Bana göre cumartesinden alınabilecek güzel bir galibiyet. 3 puanımız, liderliğimiz. Futbolcularımı kutluyorum. Bunlara alışacaklar. Galibiyetlerden erken tatmin olmayacaklar. İsyan edecekler, yani bunu mecazi anlamda söylüyorum. İtiraz edecekler, kendilerine kabullenmeyecekler. Bunu söylüyorum. Bugün berabere bitse de ben kendilerini tebrik ederdim, çünkü 8 günde 3 maç oynayacak ve bu kadar asılacak. Ben bunu istiyorum, Galatasaraylılar da bunu istiyor. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

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