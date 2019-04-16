Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; derbide berabere kaldıktan sonra hakem kararlarına tepki gösteren Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, yaşananlardan oyuncularının etkilenmemesi için kolları sıvadı..

Kalan 6 haftada Medipol Başakşehir’in bir beraberlik alması durumunda yine ipleri ellerine alacaklarını öğrencilerine hatırlatan deneyimli teknik adamın, “Moralinizi bozmayın. Şampiyonluk şansımız hala devam ediyor ve rakibimize 1 puan daha yaklaştık. Kalan maçlarımızı kazanmamız durumunda yine şampiyon olacağımıza benim inancım tam, sizin de olsun. Henüz hiçbir şey kaybetmedik” ifadeleriyle takımına moral verdiği öğrenildi.