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        Haberler Spor Futbol Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Kholood'u 2 golle geçti! - Futbol Haberleri

        Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Kholood'u 2 golle geçti!

        Suudi Arabistan Pro Lig'in 27. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, sahasında Al Kholood'u 2-0 yendi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.04.2025 - 21:17 Güncelleme: 10.04.2025 - 21:17
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        Fatih Terim, Arabistan'da seriye bağladı!
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        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Shabab Stadı'nda oynanan karşılaşmada Al Shabab, Al Kholood'u ağırladı.

        Ev sahibi takım, Cristian Guanca'nın 12 ve Abderrazak Hamdallah'ın penaltıdan 45+4. dakikada attığı gollerle 2-0'lık galibiyete ulaştı.

        PENALTI TARTIŞMASI

        Al Shabab'ta kazanılan penaltıda kimin kullanacağına dair Hamdallah ile Yannick Carrasco arasında tartışma yaşandı. Fatih Terim'in de uyarılarının ardından penaltıyı Hamdallah kullandı ve fileleri havalandırdı.

        Ligde üst üste üçüncü, son 6 maçta 5'inci galibiyetini alan 6. basamaktaki Al Shabab, puanını 49 yaptı.

        Art arda üçüncü mağlubiyetini yaşayan Al Kholood ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.

        Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, ligin bir sonraki haftasında bu kez Akhdoud'u konuk edecek. Al Kholood, evinde Damac FC ile karşı karşıya gelecek.

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