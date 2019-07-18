Yapılan açıklama şöyle:

" Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 7.800,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir"