Fotomaç'ın haberine göre, Valencia maçı sonrası Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdürrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, acilen hızlı bir stoper, bir 8 numara ve bir de Bafetimbi Gomis'e destek atacak bir forvet isteğini tekrarladı.

HÖWEDES BİTMEK ÜZERE



Stoperde Schalke'den Höwedes, orta saha için Badou Ndiaye hedefte... Forvet hattı için ise Milan'dan Andre Silva, Napoli'den Milik ve Çin'de oynayan Gervinho gibi isimler düşünülüyor. Tabii UEFA kısıtlaması nedeniyle bu oyuncuların öncelikle kiralık alınması planlanıyor. Ndiaye için Stoke City'nin kiralama bedelinde indirime gitmesi bekleniyor. Höwedes ile yapılan görüşmelerde aşama kaydedildiği haberleri gelirken Andre Silva, Milik ve Gervinho ile yapılan transfer görüşmelerinin de hızlandırılması kararı alındı.

GERVİNHO (31)

Takım: Fortune Pozisyon: Forvet Maç: 406 Gol: 106 Asist: 78

ANDRE SİLVA (22)

Takım: Milan Pozisyon: Forvet Maç: 188 Gol: 62 Asist: 18

HÖWEDES (30)

Takım: Schalke Pozisyon: Stoper Maç: 405 Gol: 36 Asist: 13

MİLİK (24)

Takım: Napoli Pozisyon: Forvet Maç: 189 Gol: 80 Asist: 32

NDİAYE (27)

Takım: Stoke Pozisyon: Ön libero Maç: 219 Gol: 52 Asist: 30.

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