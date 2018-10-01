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Fatih Terim'in planı hazır

Emre Akbaba ile Eren sakat, Ndiaye cezalı... Fatih hoca, Porto deplasmanına farklı bir kadroyla çıkacak. İmparator orta üçlüde Fernando-Donk-Belhanda’yı oynatmayı planlarken, sağ kanatta Feghouli, forvette Sinan bir adım önde

01 Ekim 2018 Pazartesi, 12:41 | Güncelleme:

Lokomotiv Moskova zaferiyle Şampiyonlar Ligi’ne müthiş bir başlangıç yapan Galatasaray, çarşamba günü de Porto ile karşılaşacak. Cim Bom’un öncelikli hedefi galibiyet ancak alınacak 1 puan dahi grupta çok değerli. Teknik direktör Fatih Terim oyuncularını zorlu deplasmana motive etmeye çalışırken, en büyük sıkıntıyı ise eksiklerden dolayı yaşıyor.

Emre Akbaba devreye kapattı, Eren Derdiyok sakat, Ndiaye ise cezalı. İlk 11’deki 3 kilit ismin yokluğunda Fatih hoca sahaya süreceği 11’i büyük ölçüde şekillendirdi... Orta sahada Fernando-Donk-Belhanda’yı görevlendirmeyi planlayan İmparator, deplasmanda merkezi sağlam tutacak. Sol tarafta Rodrigues’in yeri garanti, sağ tarafta Feghouli formaya yakın. Terim, ileri uçta ise Eren’in yokluğunda Sinan Gümüş’ü hazırlıyor. Onyekuru’nun yerine daha formda olan gurbetçi yıldız, Galatasaray’ın gol umudu olacak.

LİNNES FORMAYA YAKIN

Erzurum maçında gol atan Maicon formayı kaparken, yine Serdar Aziz’le birlikte görev yapacaklar. Son maçta dinlendirilen Nagatomo takıma dönecek. Sağ tarafta ise Linnes’in Mariano’ya göre oynama ihtimali yüzde 51. Fatih hoca, savunma anlamında daha iyi olan Linnes ile maça başlama fikrine sıcak bakıyor.

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