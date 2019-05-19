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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fatih Terim: Kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinizde yenilirsiniz

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim kendi rekorunu güncellerken maç sonrasında da açıklamalar yaptı

Fatih Terim

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk rekorunu geliştirdi.

Süper Lig'de en fazla kupa kazanan teknik direktör unvanına sahip olan 65 yaşındaki Terim, bu sezon da şampiyonluk yaşayarak rekorunu bir adım daha yukarı taşıdı.

Terim maç sonrasında açıklamalar yaptı. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Alnımızın akıyla hak ettiğimiz bir şampiyonluk. Gerek camiamız, gerek dünyanın her yerindeki Galatasaraylılar... Krizleri, kaosları hep birlikte geçiştirdik"

"ŞİMDİ BABAMIN MEZARINI ZİYARET EDECEĞİM"

"Şimdi babamın mezarını ziyaret edeceğim. Keşke o da bu mutluluğu yaşasaydı"

"KAYBETTİĞİNİZDE DEĞİL, VAZGEÇTİĞİNİZDE YENİLİRSİNİZ"

"Kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinizde yenilirsiniz. Biz kaybettiğimizde baskısı olmayan bir yerde çalışmıyoruz. Büyük takımların büyük dertleri olur"

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ!

"Galatasaray taraftarı bir gün, bir dakika, bir saniye bizi yalnız bırakmadı. Galatasaray asla taraftarsız olmaz. Taraftarlar stadyumu her maç böyle doldurmalı. Hatta belli bir grup da dışarıda kalmalı"

ABDURRAHİM ALBAYRAK'A AYRI PARANTEZ

"Bir parantez de Abdurrahim Albayrak'a açmak istiyorum. Bizimle, takımla, her şeyle ilgilendi. Başkanımız bize her zaman mesajlarıyla destek oldu. Yönetimimize sonsuz teşekkür ederiz"

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YORUMLAR

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