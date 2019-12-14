2-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, 3 kaptanın birlikte yayına çıkmasıyla ilgili "Oyuncuların ne açıklama yaptığından haberim yok. Ben odamdaydım. Ne açıkladıklarını bilmiyorum. Kendileriyle bir durum değerlendirmesi yapacağım. Ne olduğunu bilmiyorum, kendi odamda bekliyordum. Skoru nasıl değerlendirelim... 3 gün içinde bir maça çıkıyoruz. İyi de oynuyorsunuz, rakibe üstünlük sağlıyorsunuz. 2-0 öne geçiyorsunuz. 10 kişiye karşı 2-2 olduğuna göre yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"TAKTİK KONUŞMANIN BİR ANLAMI YOK"

Terim şöyle devam etti: "Başta ben hatalıyım. Belki değişiklikler de yanlış olabilir. Bu oyunun taktiğini konuşmanın bir anlamı yok. Bunun teknik bir açıklamaması olmamalı. Bizim içimizde var tabii ama buna şimdi girmenin anlamı yok. 3 puan alıp, bir başlangıç yapmak istiyoruz. Diğerleri nasıl yakışmadıysa bu da bize o kadar yakışmadı. Bir kusur varsa o da bana ait."