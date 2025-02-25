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        Fatih Terim'li Al Shabab, Al Raed'i mağlup etti

        Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde konuk olduğu Al Raed'i 2-1 mağlup etti. Terim böylece, Arabistan'da ilk deplasman galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 21:41 Güncelleme: 25.02.2025 - 21:41
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        Terim'den Arabistan'da ilk deplasman zaferi
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        Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Al Raed'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

        Suudi Arabistan'ın Bureyde kentindeki Kral Abdullah Stadı'nda oynanan maçta Al Shabab, 29. dakikada Cristian Guanca'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

        Ev sahibi ekip, 70. dakikada Mehdi Abeid'in gölüyle beraberliği yakaladı. Al Shabab, Cristian Guanca'nın 88. dakikada ikinci kez ağları havalandırmasıyla müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, 36 puanla 6. yer aldı. Al Raed ise 17 puanla 16. sırada kaldı.

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