Fatih Terim'li Al Shabab, Al Raed'i mağlup etti Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde konuk olduğu Al Raed'i 2-1 mağlup etti. Terim böylece, Arabistan'da ilk deplasman galibiyetini aldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 25.02.2025 - 21:41 Güncelleme: 25.02.2025 - 21:41 facebook

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