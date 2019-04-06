Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı E. Yeni Malatyaspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti.



Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Terim, kupada oynadıkları E. Yeni Malatyaspor maçına göre eksikliklerini gidererek sahada olduklarını söyleyerek, “Oyuncularımı kutluyorum. İstemesini bildiğiniz kadar almasını da bildiğinizde futbolun tadı daha güzel oluyor. Bizim açımızdan öyle oldu. Özellikle son bölgede kupa maçında yeteri kadar pozisyon üretememiştik. Bugün tamamlayamadığımız son hareketleri eksiklikleri tamamladık. Seyreden de zevk almıştır. Kaybetmeden gidebilmek önemli. 3 puanın önemi de biraz daha artıyor” şeklinde konuştu.

“MARCAO VE LUYİNDAMA YOK AMA KARALAR BAĞLAMAYACAĞIZ”



Fatih Terim, derbide Luyindama ve Marcao’nun forma giyemeyecek olmasının kendilerini buruk bir sevinç yaşattı mı sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:



"Buruk sevinç değil. Galatasaraylılar gurur duymalılar. Ben de onların olmalarını isterdim. Kaleye 50 metre mesafede 2-0 iken o faulü yapmayacaktı. Sarı kartı tartışırız ama pozisyon faul. Başkalarına kabahat bulurken kendi oyuncularımızda da kabahat bulalım. Sarı kart mı emin değilim ama faul. Galatasaraylılar bugünün tadını çıkarsınlar. 11’lerde hayatımız boyunca aynı oyuncularla oynamayacağız. Belki Ahmet ve Semih oynayacak, sorun değil. Bu kadar da moralleri bozulmasın. Onlar da bize çok önemli hizmet yapmışlardır. Her şerde bir hayır vardır. Haftaya derbi var. En güçlü yerlerimizden birinin zayıflamasını kimse istemez. Haftaya hem Luyindama hem Marcao olmayacak ama biz de oturup karalar bağlamayacağız.”

"NAGATOMO DERBİYE YETİŞEBİLİR"



Deneyimli çalıştırıcı, Japon sol bek oyuncusu Nagatomo’nun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği sorusuna ise, “Yuto’yu ben de özledim. Son hızda çalışıyor. Yuto futbolculuğu ve tecrübesiyle çok iyi biri. Süre azaldı ama Fenerbahçe maçına büyük ihtimalle yetişebilir. En kötü kadroda bizimle olacaktır. Ben izin verdim ama o atletik performans hocalarıyla devam ediyor. İnşallah o da bize katılacak" yanıtını verdi.

"BİZİMLE DEVAM EDECEK GENÇLERİ BELİRLEYECEĞİZ"



Terim, Malatyaspor mücadelesinde 3-0’ı yakaladıktan sonra genç oyuncuları sahaya sürmemesiyle ilgili konuşarak, "Bugün U21 maçındaydım. Altyapı bizim için önemli. Her geldiğimde dokunduğum ilk yer orası oluyor. Altyapı çok iyi bir ivme yakaladı. Çok iyi hocalar sahibiz. Çok iyi grubumuz var. Her elemanımız kendi dalında çok çalışkan ve uzman. Altyapıda aşama yaparak gitmemiz gerekiyor. Yakında yapacağımız toplantıda bizimle devam edecek genç oyuncuları tespit edeceğiz. Bu formayı almak için daha çok çalışacaklar gibi düşünebilirsiniz" açıklamasını yaptı.

"DİAGNE GOL ATTIĞI SÜRECE BAŞARILIDIR"



Galatasaray’da süre aldığı maçlarda beklenen performansı veremeyen Diagne’nin Malatyaspor karşısındaki performansını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Diagne son maçlarına baktığımızda daha iyi duruyor. Diagne gol atacak. Gol attığı sürece Diagne başarılıdır. Ondan isteğimiz topla bizi oraya taşımasıydı bunu da diğer maçlara göre daha iyi yaptı. Attıkça daha morallenecek. Seyircinin de desteği var. Bize daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Çünkü santrforunuz ne kadar iyi oynarsa seyirci de daima gol bekler. Bugün o hem gol attı hem pozisyona girdi ve denedi” diye konuştu.

"PENALTI KONUSU BİZDE SORUN OLMAZ"



Mücadelenin 89. dakikasında verilen penaltıyı kimin atacağı konusunda Belhanda ve Diagne arasında oluşan diyalog ile ilgili gelen soruya ise Fatih Terim, "Bizim dışımızda gelişen bir şey. Herhalde Belhanda atmak istedi. Maçtan sonra da bir şey olmadı. Bu bizde problem olmaz" ifadelerine yer verdi.

“GALATASARAY CAMİASINA DERBİYLE İLGİLİ MESAJ VERMEYE GEREK YOK”



Fenerbahçe derbisiyle ilgili Galatasaray camiasına mesaj vermesine gerek olmadığını aktaran tecrübeli teknik adam, "Galatasaray camiasına bu maçla ilgili mesaja gerek yok. Düşüncemizin bakış açımızın ne olduğunu biliyorlar. Ben ne söylesem yeni bir şey söylememiş olacağım. Ama maçın önemi puanlar dışında her zaman ezeli rekabetten gelen önem var. İki taraf için de çok önemli. Böyle baktığımızda bir şey demeye gerek yok. Galatasaraylılar bu maçla ilgili söyleyeceğim şeyi tahmin ederler" şeklinde konuştu.