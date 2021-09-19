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Fatih Terim: Morali bozuk olan, ağlayan var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 87'de yedikleri golle 1-0 kaybettikleri Alanyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı

Fatih Terim: Morali bozuk olan, ağlayan var

Konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen Galatasaray, 5. haftasına girilen Süper Lig'de bu sezon ilk kez kaybetti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Rotasyon yapmalı mıyım yapmamalı mıyım diye çok düşünmüştüm. Demek ki yapmalıymışım. Takımı istikrar adına sahaya sürdüm; ama devamlılık olmadı. İlk yarı belki çok üstün değildik ama gol pozisyonları yakaladık. Berkan’ın pozisyonu golle sonuçlanabilirdi. İkinci yarıda değişikliklerle oyunu elimize aldığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda atakta, bloklar arasında ve pozisyonlarda vardık. En önemlisi doğru dizilmemizdi. Setlerde de doğru yayıldık. Hatta hücum sürekliliğini de aldık. Burada topu içeriye atmak lazım. Alanya ikinci yarıda neredeyse hiç gelmedi. Golü yedik ve mağlup olduk. Olmasa iyi olurdu. Üzgünüm."

"Ali Sami Yen’de taraftarlarımızı herhangi bir oyuncuya böyle tepki gösterirse biz bu işin üstesinden gelemeyiz. Her top ayağında geldiğinde tepki gösterilip yuh çekilecekse işler karışır. Bu bizim Ali Sami Yen’de hiç alıştığımız bir tablo değil. Bizim en büyük gücümüz ve destekçimiz seyircimiz. Yedlin iki-üç orta atamayabilir. Bunu hazırlayacak olan taraftar. Babel’e yuh çekmek… Seyirci beğenip beğenmediğini buralarda belli etmemeli. Zaten bunu ifade ediyor zaten. Burada çok üzgünüm. Bizim arkadaşlarımız da rejenerasyona çıktığında bir takım tepkiler olmuş. Bunlar hoş değil. Galatasaraylıların ve bizim alışkın olduğumuz şeyler değil. Böyle olursa oyuncuları kazanamayız, kaybederiz."

"BU TABLO OYUNCULARI ETKİLİYOR"

"Bu tablo oyuncuları etkiliyor. İçeride gördüm. Bu işin kazanması ve kaybetmesi var, iyi ve kötü oyunu var. Bunu hep beraber oynayacağız. Birinci sağ bekimiz sakatlandı. İkinci sağ bekimiz Yedlin. Perşembeden bu yana ikinci maçını oynuyor. Kolay değil. Biz çaresine bakarız; ama kadromuz da belli. Galatasaray seyircisi sevecen, destekleyen ve toleranslı olması gereken bir taraftar. Zaten böyleydi. Tedavinin en büyüğünü sahanın içerisinde yapacak olan taraftarımızdır. Tam tersi içeride morali bozuk olan var, ağlayan var. Böyle giderse olmaz."

BASIN TOPLANTISI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a yenilmelerinden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda yapılan ve 1-0 kaybettikleri müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde üç gün önce oynanan Lazio maçından farklı bir performans sergilemelerini yorgunluğa bağlayan Terim, "Üçüncü gün oynanacak maça istikrar adına aynı takımı sürdüm. Demek ki rotasyon istiyor. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Özellikle 2. yarıda değişiklikler kendini gösterdi. Oyunu rakip sahaya yıktık, hücum devamlılığını elimize aldık, arka arkaya pozisyonlar ürettik ama son topu içeri atamadık." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarların bazı futbolculara tepkisini eleştiren Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim daha büyük bir sorunumuz var. Muhakkak kimse kaybetmek istemez ama yolun daha başındayız, daha eylüldeyiz. Taraftarımız, bizim en önemli silahımız ama böyle olursa bu iş aleyhimize döner. Sahanın içinde 30. dakikada Yedlin geri pas atınca yuhalandı. Bunu anlamadım. Ömer'e küfürler, Babel'e yuhlar... Ne oluyor? Sosyal medyada herkes antrenör anladık ama biz bu oyuncuları kazanamayız. Emre Akbaba bu yüzden gitti. Galatasaray'a en büyük yardımı yapacak olan taraftarımız ama Yedlin'i çıkarmak zorunda kaldık. Zaten yorulmuştu ama tepkiler ve etkiler var. Maçtan sonra 8 oyuncu yenilenmeye çıktı, Ali Sami Yen'de oyuncularımıza küfür ediliyor. Arkamızdan oyuncularımıza edilen küfürleri bizzat duyuyoruz. Burada enteresan bir şey var. Bizim için en büyük tehlike budur. Bu çocuklar bunların hiçbirini hak etmiyor. Daha 5. maç. Buraya namağlup gelmişiz ve üç gün önce tarihi bir zafer almışız ama bu nedir? Oyun 0-0 iken yuh çekiliyor. Statta olan bazı şeylere dikkat çekmek gerekiyor. Bu bizim için en tehlikelisi. Yapılanlar iyi değil. Hiç kimsenin buna hakkı yok. Bugün en çok üzüldüğüm bu."

Terim, üç gün arayla maç yapmayı bazı oyuncuların kaldıramadığını vurgulayarak, "Burada da hatalıyım herhalde. Bunu da öğrenmiş olduk. Bazen böyle maçlarda Galatasaray'ın yaptığı önemli işlerden bir tanesi iyi oynamazken de öne geçmekti. Bugün bunu başaramadık. İkinci yarı yarım saat iyiydik ama bir türlü golü bulamadık. Epeydir 3 santrforumuzdan gol sesi de yok. Bizim bugünü kazançlı bitirmemizin tek unsuru 1-0 öne geçmemizdi. Ondan sonra daha rahat edebilirdik. Geçemeyince fiziksel olarak düştük. Hatalar da fazlalaştı. Rakip sahada kaptırdığımız döndü ve kalemizde gol oldu. Bizim adımıza iyi bir gün değildi. Demek ki ciddi rotasyonlu gitmemiz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

DeAndre Yedlin'in tepkilerden çekindiği için atması gereken pozisyonlarda orta yapmadığını dile getiren Terim, "Normalde çıkarmam, çok isteneni de sokmam. Herkes kendi görevini yapacak. Burada kararları kimin vereceği belli. Bu bizim lehimize olsa, 'Bu işlere devam edin.' deriz. Bu işler nereye gidiyor bilmiyorum. Uzun zamandır yönlendirmeler var. Nereye gideceğine bakacağız." ifadelerini kullandı.

DIAGNE'NİN KADROYA ALINMAMASI

Fatih Terim, kadroya almadığı Mbaye Diagne'nin yerine daha iyi çalışan oyuncuları tercih ettiğini söyledi.

Son 2 resmi maçta kadroda olmasına rağmen görev vermediği, Alanyaspor maçının da kadrosuna almadığı Diagne'nin durumunun sorulması üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Hafta içinde daha iyi çalışan oyuncuları kadroya aldım." dedi.

Terim, maçın son bölümlerinde kendisini yere bırakan ve oyundan çıkarılan Kerem Aktürkoğlu'nun aşırı yorgunluktan dolayı kenara alındığını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, yeni transferlerden Gustavo Assunçao'nun ne zaman forma giyeceğinin sorulması üzerine, "En kısa zamanda onu da göreceksiniz. Bize adapte olmasını bekledik. O da oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, ilk 11'de oynayanlar ile yedekte bekleyenlerin yakın kalitede olması gerektiğine dikkati çekerek, "Devre arasında Sofiane Feghouli, Emre Kılınç ve Mustafa Muhammed girdi. Onların girişiyle oyunu rakip yarı alana yığdık. Sonrasındaki yarım saatte birçok pozisyona girdik. Yedeklerin kalitesinin artması ve biraz daha güçlenmesi konusunda fikrim değişmedi. Böyle devam ederse bazı oyuncular demek ki 2 numara da olamayacak. Tercih haklarımızı daha çok mücadele eden, ne için girdiğini bilen oyunculardan yana kullanacağız. Oturan da sonradan giren de oynayan da gereğini yapacak." şeklinde görüş belirtti.

MARCAO'NUN EKSİKLİĞİ

Fatih Terim, cezası nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun eksikliğini hissettiklerini dile getirdi.

Marcao'nun önemli bir futbolcu olduğunu aktaran Terim, "Muhakkak ki oyun kurmamızda Marcao, tekniği ve sol ayağıyla bizim önemli silahlarımızdan biri. Ancak yapacak bir şeyimiz yok. Cezası devam ediyor. Marcao'suz oynayacağız ama başka arkadaşlarımız da devreye girebilir." diye konuştu.

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