Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kazanılan Göztepe maçı sonrası açıklamalar yaptı. Terim'in açıklamarı şu şekilde:" İkinci golü bulsaydık oyun farklı olabilirdi. Bazı oyuncularımızın değerlendirmesini tekrar yapacağımızdan herkes emin olabilir. Daha 10 günümüz var. Birkaç eksiğimiz var. Yapabilirsek bunları yapmaya çalışacağız."

Açıkçası bir parantez de bizim sahamıza açmak istiyorum. Bu zemin için emeği geçenlere teşekkür ederim. Emre Akbaba Galatasaray ile tanıştı. Gomis de epeydir oynamıyordu, o da oynadı. İyi işler yapacak.

Henry Onyekuru da golü güzel attı. Yüksek tempoda oynadı, 20'ye yakın sprint attı. Oyuna sadık kalarak oynadı. Bu bizim için iyi. Milli Takım arasında onu fiziken iyi noktaya getirmekti. Daha evvel kazanacak gibi görünüyor. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum.

Ndiaye'nin idari şartları yerine geldiği zaman pazartesi ya da salı günü kiralık olarak Galatasaray takımına katılacak.

31 Ağustos'a kadar vaktimiz var. Eksik olan yerleri çok net söyledim. Hala merkez atak oyuncusunda ısrar ediyorum. Yuto'nun arkasına sol bek mutlak şart. Bir de stoper söylemiştim. Bakıyoruz.

Şampiyonlar Ligi'nde belki 2 forvet kullanırız, ikisi de çabuk oyuncular olur belki. Maçına göre değiştirebiliriz."

"EMRE İÇİN 48 SAAT UĞRAŞTIM"



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Maça gelen Sarı-Kırmızılı taraftarlara teşekkür eden Abdurrahim Albayrak, "35 bin Galatasaray taraftarı bayram tatiline gitmediler ve Galatasaray'ı yalnız bırakmadılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsine I love you diyorum. Bugün taraftarlarımıza her zaman olduğu gibi çok ihtiyacımız vardı. Bugün stada gelip hiç susmayan ve televizyonlarından maçı takip eden tüm taraftarlarımızın bayramlarını kutluyorum. İnşallah bayramda sonrada aynı şekilde devam ederiz. Maçımız pazartesi bayram sonu. İnşallah yine taraftarımızla bütünleşiriz galibiyetlerimize kaldığımız yerden devam ederiz" şeklinde konuştu.





Yeni transfer Emre Akbaba ile ilgili olarak geçen zorlu sürece de değinen Albayrak "Emre'yle ilgili gerçekten 48 saat uğraştım diyebilirim. Telefon bir yanda şarja bağlı bir yandan da konuşarak. Ama Allah'ıma şükürler olsun ki Galatasaray formasını giymek istiyordu. Bende elimden geleni yaptım ve onu sevdiği, aşık olduğu renklere kavuşturdum. Bugün de gördünüz girer girmez üç gol pozisyonuna girdi. Bize ileride çok büyük faydası olacaktır" diye konuştu.







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