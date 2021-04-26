Fatih Terim oyuncularına seslendi: "Yaptık yine yaparız"

Süper Lig’de Antalyaspor’u deplasmanda 1-0 yenerek kalan 5 maç öncesi şampiyonluk umudunu sürdüren Galatasaray, lider Beşiktaş’ın 6 ve Fenerbahçe’nin 3 puan gerisinde bulunuyor. Hafta arasında evinde Konyaspor’u konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim alınan 3 puandan çok oynanan oyundan memnun kaldı. Daha önceki haftalara bakarak takımının Antalya önünde sergilediği istekli futbol, son düzlüğe girilirken İmparator’u da heyecanlandırdı. Oyuncularından şampiyonluğa kalpten inanmalarını isteyen İmparator, deplasman dönüşü takımına seslendi.

Bu sezon liderlik koltuğuna otururlarken 8’de 8 yaptıklarını hatırlatan deneyimli teknik adamın, “Denizli maçıyla başlayıp zirveye tırmandığımızda, kazanma alışkanlığı yaratmıştık. Önümüzde sadece 5 maç kaldı ve bu sefer de 6’da 6 yapabiliriz. 8 maç üst üste kazanırken, sahadaki inanmışlık duygusu bizi şimdi şampiyonluğa götürebilir. Bunu daha önce yaptık, yine yaparız” ifadeleriyle takımını ateşlemeye çalıştığı bildirildi.

“ARTIK HATA YAPMAYALIM YETER”

Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin şu an için önde olmalarını sorun etmemeleri gerektiğini vurgulayan tecrübeli antrenörün, “Hiçbir matematik hesabı yapmadan sadece kazanmaya odaklanmalıyız. Biz kazandıkça onlar panikle hata yapacaktır. Yeter ki artık hatayı yapan biz olmayalım” şeklinde öğrencilerine telkinlerde bulunduğu kaydedildi.