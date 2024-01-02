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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk maçına çıkıyor! - Futbol Haberleri

        Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk maçına çıkıyor!

        Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk maçına çıkıyor. Terim'li Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde yarın akşam TSİ 22.00'de PAS Giannina'yı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 13:04 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:04
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        Fatih Terim ilk maçına çıkıyor!
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        Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, yeni takımıyla ilk sınavını yarın PAS Giannina karşısında verecek.

        Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor. PAS Giannina ise 9 puanla son sırada yer alıyor.

        Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanacak mücadele, (TSİ) 22.00'de başlayacak.

        Yeşil-beyazlı ekipte tedavileri tamamlanan Filip Djuricic ve Adam Cerin, son antrenmanda takımla birlikte çalışırken, Arjantinli kanat oyuncusu Sebastian Palacios ile Hollandalı stoper Bart Schenkefeld ise sakatlanarak dünkü çalışmayı yarıda bıraktı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, ayağını burkan Palacios'un yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacağı, ayak bileğinden sakatlanan Schenkefeld'in ise yarınki maçta forma giyemeyeceği kaydedildi.

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