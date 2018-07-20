Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, şarkı aralarında seyircilerle sohbet eden Ürek, "Hani derler ya ayağının tozuyla geldi. Aynen öyle oldu. Uçağım 2,5 saat rötar yaptı. Hava rüzgarlıymış. Uçaktan indim, sahneye geldim. İyi ki buradasınız, sizi seviyorum. Hoşgeldiniz” diyerek sevilen parçalarını söylemeye devam etti.

Gece boyunca hayranlarının selfie isteklerini geri çevirmeyen şarkıcı, önceliği bekarlara vererek, “Belki kısmetiniz açılır" esprisi yaptı.

Yaklaşık üç saat kaldığı sahnede zaman zaman türküler de seslendiren Fatih Ürek, finali son ayların popüler şarkılarından 'Erik Dalı' ile yaptı. İzleyicilerin yoğun isteği üzerine sahneye geri dönen ünlü şarkıcı 'Erik Dalı'nı tekrar söyledi.

Sahnesini "Dünyanın bir çok yerini gördüm, ama Bodrum gibisini görmedim. Buranın farklı bir atmosferi, farklı bir güzelliği var. Bu güzellik biraz da sizlerden kaynaklanıyor. Şimdi sizlerden kendinizi uzun uzun alkışlamanızı rica ediyorum" sözleriyle sonlandıran şarkıcı, herkesi bir sonraki hafta gerçekleştireceği programa davet etti.

Omlet desenli t-shirtüyle geçtiğimiz haftaya damgasını vuran Fatih Ürek, bu hafta da tamamı yarı değerli taşlardan oluşan t-shirtüyle dikkati çekti.

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