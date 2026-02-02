15 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre hastanede tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Dün son yolculuğuna uğurlanan ünlü şarkıcının, uyuşturucu nedeniyle vefat ettiği ileri sürüldü. Bunun üzerine Fatih Ürek'in tedavi gördüğü hastane açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada söz konusu iddia yalanlandı ve şu ifadelere yer verildi: 15 Ekim 2025 günü sanatçı Fatih Ürek, 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından entübe halde getirilmiştir. Hastanemize kabulünün ardından gerekli tüm acil ve ileri yaşam destek müdahaleleri, ilgili uzman hekimlerimiz tarafından eksiksiz şekilde uygulanmıştır. Hastanın evindeki ilk müdahale sürecinde, nakil aşamasında ve hastanemizdeki yatış süresi boyunca, entübe halde olan ve bilincinin olmadığı bu süreçte; yapılan klinik değerlendirmeler ve tedavilerinde; son günlerde bazı sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği şekilde herhangi bir madde kullanımına ilişkin bulgu veya bilgi söz konusu olmamıştır. Kamuoyunda yer alan asılsız ve spekülatif paylaşımlar, tıbbi gerçeklerle örtüşmemektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.