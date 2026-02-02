Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fatih Ürek'in vefatına ilişkin açıklama: Uyuşturucu iddiasına yanıt - Magazin haberleri

        Fatih Ürek'in vefatına ilişkin açıklama

        30 Ocak'ta vefat eden Fatih Ürek'in, uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Ürek'in tedavi gördüğü hastane, konuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 17:13 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölümüyle ilgili hastaneden açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        15 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre hastanede tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Dün son yolculuğuna uğurlanan ünlü şarkıcının, uyuşturucu nedeniyle vefat ettiği ileri sürüldü. Bunun üzerine Fatih Ürek'in tedavi gördüğü hastane açıklama yaptı.

        Yapılan açıklamada söz konusu iddia yalanlandı ve şu ifadelere yer verildi: 15 Ekim 2025 günü sanatçı Fatih Ürek, 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından entübe halde getirilmiştir. Hastanemize kabulünün ardından gerekli tüm acil ve ileri yaşam destek müdahaleleri, ilgili uzman hekimlerimiz tarafından eksiksiz şekilde uygulanmıştır. Hastanın evindeki ilk müdahale sürecinde, nakil aşamasında ve hastanemizdeki yatış süresi boyunca, entübe halde olan ve bilincinin olmadığı bu süreçte; yapılan klinik değerlendirmeler ve tedavilerinde; son günlerde bazı sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği şekilde herhangi bir madde kullanımına ilişkin bulgu veya bilgi söz konusu olmamıştır. Kamuoyunda yer alan asılsız ve spekülatif paylaşımlar, tıbbi gerçeklerle örtüşmemektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin'de fırtına sonrası binlerce kargı midyesi sahile vurdu: Balıkçılar tek tek topladı

        Mersin'de sel ve fırtına sonrası oluşan güçlü dalgalarla birlikte Adanalıoğlu sahilinde binlerce kargı midyesi kıyıya vururken, balıkçılar midyeleri yem yapmak için topladı. (İHA)

        #fatih ürek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?