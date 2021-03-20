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Fatih Ürek nereli? Fatih Ürek kimdir ve kaç yaşında?

Fatih Ürek aslen nereli? Sorusu merak ediliyor. İbo Show'un konuklarından biri olan Fatih Ürek araştırılıyor. İzleyiciler 'Fatih Ürek kimdir?' Sorusuna yanıt arıyor. Fatih Ürek, Türk şarkıcı ve tiyatrocudur. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi, filmlerde rol aldı ve program sunuculuğu yaptı. Peki, Fatih Ürek nereli? Fatih Ürek kimdir ve kaç yaşında? İşte Fatih Ürek şarkıları

Fatih Ürek nereli? Fatih Ürek kimdir ve kaç yaşında?

Türk pop müzik şarkıcısı ve tiyatrocu Fatih Ürek syal medyada ne çok konuşulan isimlerden biri oldu. Star TV ekranlarında yayınlanan İBO SHOW'un bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünün konuklarından biri de şarkıcı Fatih Ürek olacak. Peki, Fatih Ürek kimdir? Fatih Ürek kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da doğdu. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.

Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.

İlk albümü Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayınlayan sanatçı bu albümünde, ilk olarak Bülent Ersoy'un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeni yorumuyla yer vermiş, 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir. 1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş'ı canlandırdı.

2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir. Hayde albümünde "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkılarının düzenlemelerinde Emrah Karaduman ile çalışmıştır.

2011 yılında Praktiker'in reklamlarında oynadı. Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı.

FATİH ÜREK ŞARKILARI

  • Hadi Hadi
  • Tak Tak
  • Seni Yakacaklar Benim Yerime
  • Sus
  • Hayde
  • Üçyüz Beşyüz
  • Sallaya Sallaya
  • Havam Yerinde
  • Fıkır Fıkır
  • Gül Döktüm Yollarına
  • Bak Güzele
  • Doyamadan Aşkına
  • İnat
  • Depresyondayım
  • Penaltı ve Gol
  • Sen İki Gözümsün

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