FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde de rol aldı. Erzurum'da sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in dört çocuğundan biri olarak doğan Ürek'in üç kız kardeşi bulunuyor. Henüz 1 yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa'ya göç etti.

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna giren Ürek, 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı ve Mahir Canova'dan dersler aldı. Ancak tiyatro kariyerine devam etmeyen sanatçı, bu süreçte züccaciyeci ve mobilyacı olarak da çalıştı.

Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek, bir süre Taylan Gazinosu’nda sahne aldıktan sonra İstanbul’a taşındı.

İlk albümü 'Yaktı Yaktı'yı 1993 yılında Raks Müzik etiketiyle yayımlayan sanatçı, bu albümünde Bülent Ersoy'un 'Sefam Olsun' albümünde seslendirdiği aynı adlı şarkıyı yeni yorumu ile seslendirdi.

1995 yılında çıkardığı 'Sen İki Gözümsün' albümünde pop şarkılarının yanı sıra klasik eserlere de yer verdi.

1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş karakterini canlandırdı.

2008 yılında, 13 yıllık aranın ardından çıkardığı 'Sus' albümüyle yeniden gündeme gelen sanatçı, bu albümde yer alan 'Hadi Hadi' ve 'Sus' şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara yükseldi.

Hayde albümünde yer alan 'Hayde' ve 'Yedi Tepe' şarkılarının düzenlemelerinde ise Emrah Karaduman ile çalıştı.