Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Menajeri açıkladı! Fatih Ürek bitkisel hayatta mı, yoğun bakımda mı? Fatih Ürek kaç yaşında, nereli?

        Menajeri açıkladı! Fatih Ürek bitkisel hayatta mı, sağlık durumu nasıl?

        Ekim ayında evinde fenalaşarak kalbi duran ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. "Gel Konuşalım" programında paylaşılan son bilgiler stüdyoda kısa süreli şaşkınlığa neden olurken, 15 Ekim'de kalp krizi geçiren Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialara ise menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 20:12 Güncelleme: 19.12.2025 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek’ten gelen haberler sevenlerini endişelendirmeye devam ediyor. Ekim ayında yaşadığı ani rahatsızlık sonrası tedavi altına alınan ünlü ismin bitkisel hayata girdiği yönündeki iddialar gündeme gelirken, “Gel Konuşalım” programında açıklanan bilgiler dikkat çekti. Ürek’in son durumuna dair merak edilen sorulara menajeri yanıt verdi. İşte son durum...

        2

        FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Yaklaşık iki aydır tedavisi yoğun bakımda devam eden Fatih Ürek’in bitkisel hayata girdiğine dair iddialar sevenlerini üzdü. 59 yaşındaki Fatih Ürek'in hayatı fonksiyonlarını ise tek başına sürdüremediği ve bitkisel hayata geçtiği öne sürüldü.

        3

        MENAJERİ MERT SİLİV'DEN AÇIKLAMA GELDİ

        Konuyla ilgili Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv açıklama yaptı. Mert Siliv, Fatih Ürek'in bitkisel hayatta olmadığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

        4

        FATİH ÜREK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.

        Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.

        15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.

        Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.

        Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Canavar tahliye istedi!
        Canavar tahliye istedi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi