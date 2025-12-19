Menajeri açıkladı! Fatih Ürek bitkisel hayatta mı, sağlık durumu nasıl?
Ekim ayında evinde fenalaşarak kalbi duran ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. "Gel Konuşalım" programında paylaşılan son bilgiler stüdyoda kısa süreli şaşkınlığa neden olurken, 15 Ekim'de kalp krizi geçiren Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialara ise menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar...
Kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek’ten gelen haberler sevenlerini endişelendirmeye devam ediyor. Ekim ayında yaşadığı ani rahatsızlık sonrası tedavi altına alınan ünlü ismin bitkisel hayata girdiği yönündeki iddialar gündeme gelirken, “Gel Konuşalım” programında açıklanan bilgiler dikkat çekti. Ürek’in son durumuna dair merak edilen sorulara menajeri yanıt verdi. İşte son durum...
FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?
Yaklaşık iki aydır tedavisi yoğun bakımda devam eden Fatih Ürek’in bitkisel hayata girdiğine dair iddialar sevenlerini üzdü. 59 yaşındaki Fatih Ürek'in hayatı fonksiyonlarını ise tek başına sürdüremediği ve bitkisel hayata geçtiği öne sürüldü.
MENAJERİ MERT SİLİV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Konuyla ilgili Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv açıklama yaptı. Mert Siliv, Fatih Ürek'in bitkisel hayatta olmadığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.
FATİH ÜREK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.
Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.
15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.
Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.
Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.