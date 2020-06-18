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Fatih Ürek: Temmuz ayını bekleyeceğim

Şarkıcı Fatih Ürek, önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Ürek, uzun bir aradan sonra konser etkinliklerin başladığının hatırlatılması üzerine, "Ben temmuz ayını bekleyeceğim, biraz uzaktan bakıp neler oluyor, bitiyor bakacağım" dedi

Fatih Ürek
HABERTURK.COM

İki ayı aşkın bir süredir evinde karantinada olan şarkıcı Fatih Ürek, geçtiğimiz gün İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Yeni normalleşme ile birlikte yavaş yavaş dışarı çıktığını söyleyen Ürek, ilk defa alışverişe çıktığını belirtti.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, "Tatile ne zaman çıkacaksınız?" sorusuna, "Aslında onun için alışverişe geldim, Bodrum'da ki evin eksikleri var. Onları alacağım yakın zamanda da gitmeyi planlıyorum" diyerek cevap verdi.

"BİRAZ UZAKTAN BAKACAĞIM"

Uzun bir aradan sonra konserlerin ve eğlence sektörünün yeniden faaliyete geçtiğinin hatırlatılması üzerine Fatih Ürek, "Ben Temmuz ayını bekleyeceğim, biraz uzaktan bakıp neler oluyor, bitiyor bakacağım" şeklinde açıkladı.

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