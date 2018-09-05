Antalya Film Festivali'nin iki yıl önce ulusal yarışmayı kaldırmasına tepki olarak kendi alanında aktif, sektörü oluşturan sanatçılar tarafından başlatılan bağımsız Ulusal Yarışma'nın ikincisinin jüri üyeleri belli oldu.

Mehmet Çalışkan'ın haberine göre jüri üyeleri arasında ulusal yarışmanın kaldırılması sonrası Antalya Film Festivali'ne 'Festival geleneğini yok saymak, ülkemiz kültürüne de ihanettir' sözleriyle tepki gösteren Fatma Girik de bulunuyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olsa da Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal yarışma bölümünün devamı niteliğinde olması için 55'inci Ulusal Yarışma adıyla deklere edilen yarışmada Fatma Girik ile birlikte Duygu Sağıroğlu, Onur Saylak, Hazar Ergüçlü, Gülsün Karamustafa, Uğur Vardan ve Murathan Mungan jüri üyeliği yapacak. 'En İyi Film', En İyi Yönetmen', 'En İyi Senaryo', 'En İyi Kadın Oyuncu' ve 'En İyi Erkek Oyuncu' ödüllerinin verileceği Ulusal yarışma 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.Kariyeri boyunca ikisi 'En İyi Kadın Oyuncu' biri 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' olmak üzere Antalya Film Festivali'nden 3 kez ödül alan Fatma Girik, ulusal yarışmanın kaldırılmasına geçtiğimiz yıl "Bir karenin 100 yıllık hatırı vardır. 100 yıllık aşk Türkiye’de sinema ve seyirci ilişkisi. Bu uygulama neredeyse bütün sinema tarihimizi, bu 100 yıllık aşkı inkar etmektir. Bu festival geleneğini yok saymak, ülkemiz kültürüne de ihanettir. Kaldı ki biz uluslararası festivallere katılma başarısını elde etme zenginliğini göstermiş bir sinema gücüyüz. Derdimiz uluslararası festivallere karşı olmak değil. Başka bir organizasyon da yapılabilir ama bu, Antalya Film Festivalimizin isminden ulusal kelimesinin kaldırılmasını gerektirmez” sözleriyle tepki göstermişti.

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