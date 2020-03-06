Survivor göllüler takımı ile tanıdığımız Fatma Günaydın kimdir? Neşeli tavırlarıyla izleyenleri etkisi altına alan güzel yarışmacı Fatma Günaydın kimdir? Fatma Günaydın hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

FATMA GÜNAYDIN KİMDİR?

Survivor Gönüllüler takımında yer alan Fatma Günaydın, herkes tarafından bilinen neşeli yapısıyla izleyenlere enerji veriyor. Yapılan röportajlarda en büyük fobisinin karanlıkta tek başına uyumak olduğunu öğrendiğimiz Survivor Fatoş ile ilgili sizler için birkaç bilgi derlemek istedik.

Erzurum’da, beşkardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelmiştir. 28 Nisan 1995 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. Abisinin doğumunda doktorun anne karnında gazlı bez unutması, kendisinin doğumu olmaması halinde o bezin asla fark edilememesi ve belki de annesinin hayatını tehlikeye atacak olmasından dolayı, kendisini ailenin kurtarıcı kızı olarak benimsemiştir. İlköğretim çağındayken spora aşırı ilgisinin bulunmasıyla okul takımlarına yazılmıştır. Daha sonrasında, bacak şeklini koruyamıyor olmasından dolayı okul takımından ayrılmıştır. Fatma, lise ve üniversite öğreniminde moda tasarımı bölümünü tercih etmiştir.

Survivor Fatma, mücadeleci kişiliğini açığa vurmak, kendisini kendine kanıtlamak adına üniversite eğitiminin ardından Malta’ya İngilizce öğrenmeye gitmiştir. Bu öğrenim sırasında ilk kez yalnız başına yaşamayı da deneyimleyen güzel yarışmacı, bundan sonra yapmak isteyip de yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığına kendisini inandırmıştır.

(Bizim Köyün şarkısı, Jet Sosyete 2. Sezon, Deliha 2) gibi bilinen projelerin arka planında da kendisini kanıtlayan güzel yarışmacı, ada yaşantısına oldukça kısa bir zamanda adapte olacağına inanıyor. Doğayı, çiçekleri ve neşeli zamanları sevdiğini belirten Survivor Fatoş, bu gidişle ekran başındaki seyircilerin sürekli görmek isteyecekleri isimlerden biri olacak.