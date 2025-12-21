Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Faydasının kaybolmaması için brokoliyi nasıl pişirmeliyiz? Bir bütün halinde haşlıyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz!

        Faydasının kaybolmaması için brokoliyi nasıl pişirmeliyiz? Bir bütün halinde haşlıyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz!

        Yüksek lifli yapısıyla hem diyet yapanların hem de sporcuların sofrasında muhakkak kendine bir yer edinen brokoliyi doğru pişirmenin her şeyden önemli olduğunu biliyor muydunuz? İşte brokolinin içerdiği tüm faydalardan yararlanmak için uygulanması gereken pişirme yöntemi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2025 - 13:01 Güncelleme: 21.12.2025 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Faydasının kaybolmaması için brokoliyi nasıl pişirmeliyiz?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, kara lahana... Bu sebzelerin ortak özelliği sadece kış sebzesi olmaları mı dersiniz? Aslında sebzeleri çok faydalı ve besleyici yapan şey kış sebzesi olmaları değil, yüksek miktardı sülforafan içermeleridir. Evet, kış aylarında tezgahları süsleyen bu sebzelerin gerek lifli olması gerek bağışıklığı güçlendirici etkileri olması onları zaten çokça tüketmemiz gerektiğini bize hatırlatıyor ama sülforafan içermesi tüm faydaları arasında öne çıkan başlıca fayda desek yeridir.

        REKLAM

        Peki, nedir bu sülforafan? Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, kara lahana gibi sebzeleri mucize sebze kategorisine alan ve her sofrada kesinlikle olması gerektiğini düşündüren sülforafan, anti-kanserojen etki yaratma bir bileşiktir. Sülforafan açısından zengin gıdalar tükettiğinizde karaciğerinizdeki detoksifikasyon enzimleri aktif hale gelir.

        Bu enzimler de vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesinde görev alır. Sülforafan hem inflamasyonu azaltır hem damaları korumaya alarak kan-kalp sağlığını iyileştirmeye yardım eder. Vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirir hücrelerin zarar görmesini engeller. Aynı zamanda kanser hücrelerinin büyümesini engellemekle görevli olduğu da iddia edilir.

        Sülforafan brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, kara lahana gibi sebzelerden temin edilebilir ama bunun için bu sebzeleri nasıl pişirdiğinizin zannettiğinizden daha çok önemli var. Ve tabii nasıl pişirmediğinizin de... Öncelikle, sık yapılan ama aslında sülforafandan alınacak faydayı almayı engelleyen başlıca yöntem brokoliyi bütün olarak haşlamak!

        REKLAM

        Brokoliyi sülforafandan yararlanmak için şu yolu izleyerek pişirin!

        1) Bütün bırakmayın, parçalara ayırın. Brokoliyi küçük parçalara ayırın. Bıçakla doğrayın ve küçük parçalara ayırın. Böyle yaparsanız mirosinaz enzimi aktif hale gelir ve sülforafandan faydalanma ihtimaliniz artık.

        2) Doğradıktan hemen sonra pişirmeyin, doğranmış brokoliyi 90 dakika doğranmış halde bekletin. Brokoli doğrandıktan sonra hemen pişirildiğinde enzimler daha aktif hale gelmemiş olur. Doğradıktan sonra hiç vaktiniz yoksa bile en az 20 dakika beklemeli ki enzimler salınsın.

        3) Brokoli için uzun süreli pişirme yöntemleri tercih edilmez. Uzun süre piştiğinde sülforafan oranı azalır. Doğrayıp bekledikten sonra 10 dakikadan uzun sürmeyen haşlama, buhar ve soteleme yöntemiyle pişirebilirsiniz.

        4) En faydalı pişirme yöntemi buharda pişirmek olacaktır. Yüksek ısıya maruz kalmayan brokolide sülforafan oranı çok daha yüksek olur.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        "Attığı gol kalite koktu!"
        "Attığı gol kalite koktu!"
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!