Faydasının kaybolmaması için brokoliyi nasıl pişirmeliyiz? Bir bütün halinde haşlıyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz!

Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, kara lahana... Bu sebzelerin ortak özelliği sadece kış sebzesi olmaları mı dersiniz? Aslında sebzeleri çok faydalı ve besleyici yapan şey kış sebzesi olmaları değil, yüksek miktardı sülforafan içermeleridir. Evet, kış aylarında tezgahları süsleyen bu sebzelerin gerek lifli olması gerek bağışıklığı güçlendirici etkileri olması onları zaten çokça tüketmemiz gerektiğini bize hatırlatıyor ama sülforafan içermesi tüm faydaları arasında öne çıkan başlıca fayda desek yeridir.

Peki, nedir bu sülforafan? Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, kara lahana gibi sebzeleri mucize sebze kategorisine alan ve her sofrada kesinlikle olması gerektiğini düşündüren sülforafan, anti-kanserojen etki yaratma bir bileşiktir. Sülforafan açısından zengin gıdalar tükettiğinizde karaciğerinizdeki detoksifikasyon enzimleri aktif hale gelir.

Bu enzimler de vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesinde görev alır. Sülforafan hem inflamasyonu azaltır hem damaları korumaya alarak kan-kalp sağlığını iyileştirmeye yardım eder. Vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirir hücrelerin zarar görmesini engeller. Aynı zamanda kanser hücrelerinin büyümesini engellemekle görevli olduğu da iddia edilir.

Sülforafan brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, kara lahana gibi sebzelerden temin edilebilir ama bunun için bu sebzeleri nasıl pişirdiğinizin zannettiğinizden daha çok önemli var. Ve tabii nasıl pişirmediğinizin de... Öncelikle, sık yapılan ama aslında sülforafandan alınacak faydayı almayı engelleyen başlıca yöntem brokoliyi bütün olarak haşlamak! Brokoliyi sülforafandan yararlanmak için şu yolu izleyerek pişirin! 1) Bütün bırakmayın, parçalara ayırın. Brokoliyi küçük parçalara ayırın. Bıçakla doğrayın ve küçük parçalara ayırın. Böyle yaparsanız mirosinaz enzimi aktif hale gelir ve sülforafandan faydalanma ihtimaliniz artık. 2) Doğradıktan hemen sonra pişirmeyin, doğranmış brokoliyi 90 dakika doğranmış halde bekletin. Brokoli doğrandıktan sonra hemen pişirildiğinde enzimler daha aktif hale gelmemiş olur. Doğradıktan sonra hiç vaktiniz yoksa bile en az 20 dakika beklemeli ki enzimler salınsın. 3) Brokoli için uzun süreli pişirme yöntemleri tercih edilmez. Uzun süre piştiğinde sülforafan oranı azalır. Doğrayıp bekledikten sonra 10 dakikadan uzun sürmeyen haşlama, buhar ve soteleme yöntemiyle pişirebilirsiniz.