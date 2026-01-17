Habertürk
        Haberler Magazin Fazıl Say'dan, Tan Sağtürk'e destek: Son 50 yılın en iyi işini yaptı - Magazin haberleri

        Fazıl Say'dan, Tan Sağtürk'e destek: Son 50 yılın en iyi işini yaptı

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alınan Tan Sağtürk'e, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan destek geldi. Say, Sağtürk'ün iki yıllık görev süresinde kuruma önemli katkılar sağladığını belirterek; "Son 50 yılın en iyi işini çıkardı" sözleriyle takdirini dile getirdi

        Giriş: 17.01.2026 - 19:09 Güncelleme: 17.01.2026 - 19:09
        "Son 50 yılın en iyi işini yaptı"
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4. maddesi gereğince görevden alındı. Görevini Barış Salcan’a devreden Sağtürk’ün, Türkiye’nin kültür ve sanat politikalarının belirlenmesine Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı olarak katkı sunacağı bildirildi.

        Bu gelişmenin ardından dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tan Sağtürk’ün Devlet Opera ve Balesi’ne kazandırdıklarını vurgulayarak görev süresine ilişkin takdirini dile getirdi.

        Fazıl Say paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesine bir armağan gibi geldi. İki yıl gibi kısacık bir sürede her şeyin en iyisini yaptı; kurumu üretken hâle getirdi. Her şeyden önemlisi motivasyonu sağladı, Anadolu'nun her köşesine sanatı götürdü. Uluslararası ilişkileri ve sanatsal seviyeyi en üst düzeye çıkardı. Yaz festivalleri ve antik tiyatrolardaki gösteriler ile opera ve baleyi toplumda tekrar gündem hâline getirdi. Her bireye, her sanatçıya özen gösterdi; onlara yol gösterdi, önem ve moral verdi. Bunlar objektif bakış açısıyla hepimizin bildiği gerçekler. Yıllardır ihmal edilenleri yapmayı başaran, belki de son elli yılın en iyi işini çıkaran, uyumadan sürekli çalışan, bu zor ortamda büyük bir sevgi ve adanmışlıkla var olan ve yaratan böyle bir genel müdür ile yolları ayırmanın hiçbir iyi tarafı olmadığını hepimiz biliyoruz. Sebepleri bilmiyorum; sebep benim için önemli de değil zaten. Bu emekleri için, dışarıdan bu kurumu seyreden biri olarak sadece şunu söylemek isterim: 'Her şey için teşekkürler dostum Tan. Bravo, bravo, bravo!"

