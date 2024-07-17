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        Haberler Magazin Fazıl Say'dan, Tan Sağtürk'e övgü - Magazin haberleri

        Fazıl Say'dan, Tan Sağtürk'e övgü

        Ünlü piyanist Fazıl Say, 15 Eylül 2023'te Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atanan Tan Sağtürk ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 11:44 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:52
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        "Tan mucizeler yaratıyor"
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        Fazıl Say, geçtiğimiz yıl Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atanan Tan Sağtürk ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fazıl Say, "Tan Sağtürk bir yıl önce Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak göreve geldiğinden beri, çok beğendiğim, altını çizmek istediğim güzel hamleler yapmakta. DOB, Tan Sağtürk'ün muazzam çalışması sonucu, tarihinde olmadığı kadar verimli bir yapıya dönüştü. Tan, inanılmaz çalıştı, uyumadan çalıştı. Ve arkasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iyi bir desteğini bulduğunu düşünüyorum" dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk

        Fazıl Say sözlerini şöyle sürdürdü:

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        Şunlar iyi; öncelikle, opera ve bale sanatçılarımızın en iyilerini dünyaya entegre etmekte. Elbette ki değer bulmamış yetenekler çok vardı. Şimdi 'değerini bulan' bir yere varıyorlar. Uluslararası yarışmalara katılıyor ödüller kazanıyorlar. Yani Türkiye ve Türk sanatçıları tekrar dünya yarışına katılıyor bu branşta. Atatürk’ün istediği buydu, sanatta, sporda, bilimde dünya yarışında var olmak.

        Fevkalade yaz festivalleri, seviye uluslararası düzeyde. Devletin imkanları doğru kullanılıyor, insan kaynakları iyi değerlendiriliyor. Şu ekonomik kriz döneminde Tan mucizeler yaratıyor.

        Efes’te, Bodrum’da ardı ardına festivaller, büyük prodüksiyonlar. Hummalı bir çalışma. Toplum büyük ilgi gösteriyor. Çünkü inandırıcı. Bu sefer; inandırıcı. Devlet ilk kez önünü açıyor.

        Devlet de ikna olmuş.

        Bakın; 30-40 yıldır takip ediyorum opera baleyi, gözle görünür bir sevda içindeler, buna mutlu oluyorum. Baleyi, dans sanatını, bu konuya sosyo-kültürel olarak 'ötekileştirilmiş' vaziyete getirilmiş olan Türk halkına, güzel entegre edecek, anlaşılır kılacak ve anlatacak Tan, gördüğüm kadarıyla.

        Ki buna değer bu çalışma. Yani hayat, yaşamak, 'bunu yaptım' demeye değer bence…

        İçtenlikle kutlarım.

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        #fazıl say
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